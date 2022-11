Προκλητικός ξανά ο Μπαχτσελί: Η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 μιλίων, είναι κάλεσμα σε πόλεμο Νέες πολεμικές κορώνες από τον κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν με αφορμή τα χωρικά ύδατα – Παράλληλα, κατηγόρησε την ΕΕ για διπροσωπία στο κυπριακό Με επιθετικές αναφορές κατά της Ελλάδας για την επέκταση των θαλασσίων υδάτων, συνοδεύτηκε ομιλία του κυβερνητικού εταίρου του Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί σε μέλη του κόμματός του. Αφού πρώτα έκανε λόγο για «ξένο δάχτυλο» που έχει εμπλακεί στην τρομοκρατική επίθεση της Κωνσταντινούπολης, ο Μπαχτσελί ασχολήθηκε ξανά με τη χώρα μας. «Δεν υπάρχει καμία μείωση της καταχρηστικής, καταστροφικής και απειλητικής πολιτικής της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. Είναι αλαζονεία, είναι παιχνίδι με τη φωτιά να δηλώνει ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών την πρόθεσή του να συνεχίσει να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα της χώρας του» είπε αρχικά ο Μπαχτσελί. Και συνέχισε: «Είναι επίσης παράλογο και διαστρέβλωση των γεγονότων να κατηγορεί ο εν λόγω υπουργός την Τουρκία για εκφοβιστική και δόλια συμπεριφορά, ξεπερνώντας τα όρια και τα σύνορά της. Η επιδίωξη της Ελλάδας να αυξήσει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 μιλίων είναι ένα κάλεσμα σε πόλεμο, μια πρόκληση δειλίας. Ας δούμε αν θα επεκτείνουν τα χωρικά τους ύδατα κάθε 6 μίλια, ας το διαπιστώσουμε μαζί. Δεν θα επιτρέψουκε να παραβιαστούν τα δικαιώματά μας και το διεθνές δίκαιο». Ο Μπαχτσελί μίλησε και για το Κυπριακό, αναφέροντας πως «τα εμπόδια για την παγκόσμια αναγνώριση της ‘τδβκ’ ξεπερνώνται ένα – ένα. Η Κύπρος είναι τουρκική και έχει θέση στην ενωμένη Τουρκία. Οι Τουρκοκύπριοι αντιμετωπίζονται σαν μέρος του τουρκικού κόσμου. Η διπρόσωπη πολιτική της ΕΕ και οι προσπάθειές της να εμποδίσει τους Τουρκοκύπριους να γίνουν σεβαστό μέλος της διεθνούς κοινότητας έρχεται ενάντι ενάντια στην έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Το ελληνοκυπριακό τμήμα δεν είναι ο κυρίαρχος και ιδιοκτήτης του νησιού. Δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό από ιστορική και πολιτιστική άποψη. Μια δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από μια διαδικασία που θα ξεκινήσει με την καταγραφή της κεκτημένης κυριαρχικής ισότητας του τουρκοκυπριακού λαού». Ειδήσεις σήμερα:«Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς -: Εκτός ορίων ο Ερντογάν στο Αιγαίο, στη χειρότερη ένταση της 10ετίας με την Ελλάδα Πώς σώθηκε η Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη – Το ωστικό κύμα σκότωσε μπροστά της μία οικογένεια BEST OF NETWORK 15.11.2022, 12:06 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 09:52 15.11.2022, 09:54 15.11.2022, 10:30

