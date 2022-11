Σακελλαροπούλου: Η απάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στις δημοσιογραφικές Ενώσεις για τις υποκλοπές Η απάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας στην επιστολή των δημοσιογραφικών Ενώσεων «Έχω τοποθετηθεί επί της αρχής με σαφήνεια, στο πλαίσιο των κατά το Σύνταγμα αρμοδιοτήτων μου», αναφέρει η Π.τ.Δ σε απαντητική της επιστολή προς τις δημοσιογραφικές Ενώσεις, που την καλούσαν να παρέμβει για ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης των παρακολουθήσεων. «Η διερεύνησή της είναι πλέον στα χέρια των δικαστικών Αρχών» σημειώνει η πρόεδρος. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα Best of Network 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

