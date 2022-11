Σε «γραμμή» Σοϊλού τα τουρκικά ΜΜΕ: Το ΡΚΚ θα εκτελούσε στο Λαύριο τους τρομοκράτες της Ταξίμ

Νέες αιχμές τουρκικών ΜΜΕ κατά της Ελλάδας, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη, με αναφορές στο υποτιθέμενο «στρατόπεδο» του Λαυρίου που -σύμφωνα με το τουρκικό αφήγημα- εκπαιδεύονται άνδρες του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) και αποτελεί τόπο μεταξύ τους «ξεκαθαρίσματος». Φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ αναφέρουν πως μετά το φονικό χτύπημα στην πλατεία Ταξίμ η φερόμενη δράστιδα Αχλάμ Αλμπασίρ, θα φυγαδευτόταν στην Ελλάδα και θα… εκτελούνταν στη συνέχεια στο Λαύριο από μέλος του PKK ώστε να χαθούν τα ίχνη της. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα γράφει δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah: «Εντοπίστηκε πως η εντολή της τρομοκρατικής επίθεσης προήλθε από άτομο με την κωδική ονομασία «Χατζί». Καταζητείται επίσης άτομο ονόματι «Μπιλάλ» που κινούνταν μαζί με την Αλμπασίρ. Αναφέρεται πως η τρομοκρατική οργάνωση PKK για να εξαφανίσει τα ίχνη της προδοτικής επίθεσης, σχεδίαζε μέσω διακινητών λαθρομεταναστών να μεταφέρει την Αλχάμ Αλμπασίρ στην Ελλάδα και να την εκτελέσει στο στρατόπεδο του Λαυρίου. Έγινε γνωστό ότι το πρόσωπο που ονομάζεται «Μπιλάλ» ήταν μέρος του σχεδίου» γράφει το δημοσίευμα. Στο ίδιο ύφος το δημοσίευμα της εφημερίδας Τurkiye, με τον προκλητικό τίτλο: «Ελλάδα: Bάση τρομοκρατών στη μέση της Ευρώπης». Η εφημερίδα αναφέρει πως : «Όπως έγινε γνωστό, η Αχλάμ Αλμπασίρ δράστιδα της τρομοκρατικής επίθεσης στην οδό Ιστικλάλ, σχεδίαζε να καταφύγει στην Ελλάδα και να μεταβεί στο εκεί τρομοκρατικό στρατόπεδο του Λαυρίου». Πρώτος ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού το πρωί της Δευτέρας, άφησε δημόσια αιχμές κατά της χώρας μας δηλώνοντας πως εάν η δράστιδα του μακελειού δεν είχε συλληφθεί, αυτή θα είχε διαφύγει λαθραία στην Ελλάδα. Έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος στη συνέχεια έκαναν «σημαία» τις δηλώσεις Σοϊλού, που προκάλεσαν την επίσημη αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης. «Η Ελλάδα προστατεύει καλά τα σύνορά της και ουδέποτε θα δεχόταν τρομοκράτες στο έδαφός της» δήλωσε σε αυστηρό τόνο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου είχε τονίσει πως: «Η κυβέρνηση είναι σταθερά απέναντι σε κάθε τρομοκρατική πράξη, είναι απολύτως καταδικαστέες πράξεις όπως αυτές στην Κωνσταντινούπολη». Το τελευταίο διάστημα, στο πλαίσιο όξυνσης των σχέσεων με τη χώρα μας, η Άγκυρα υποστηρίζει προκλητικά πως στον καταυλισμό του Λαυρίου, στρατολογούνται και εκπαιδεύονται μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), τα οποία στη συνέχεια επιστρέφουν στην Τουρκία για την οργάνωση και πραγματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών. Κατηγορίες που η Αθήνα έχει διαψεύσει κατηγορηματικά. Μόλις το περασμένο Σάββατο ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε εξαπολύσει επίθεση κατά της Ελλάδας, κατηγορώντας της για υπόθαλψη τρομοκρατικών οργανώσεων, μέσω του κέντρου φιλοξενίας του Λαυρίου. Το PKK θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Ειδήσεις σήμερα: Καλάθι του νοικοκυριού: Στο ΦΕΚ η επικαιροποιημένη λίστα προϊόντων – Τι αλλάζει Καιρός: Βροχές σήμερα στα δυτικά Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα διλήμματα για τις εκλογές και η εξόρμηση στην κοινωνία

