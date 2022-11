Στη Ρώμη αύριο ο Δένδιας – Θα συναντηθεί με τον Ταγιάνι Ο υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Ιταλό ομόλογό του για πρώτη φορά μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τελευταίου Ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, θα πραγματοποιήσει αύριο, Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου, επίσκεψη στην Ιταλία (Ρώμη) όπου θα έχει συνομιλίες με το νέο Υπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι. Θα πρόκειται για την πρώτη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Ιταλό ομόλογό του μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τελευταίου, στις 22 Οκτωβρίου. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα έχουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, την οποία θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Έπειτα οι Υπουργοί Εξωτερικών αναμένεται να προβούν σε κοινές δηλώσεις στον Τύπο, περί ώρα 13:00 (ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική Πρεσβευτική Κατοικία γεύμα εργασίας του Υπουργού Εξωτερικών με την νέα Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, Στεφανία Κράξι. Τέλος, ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει συνάντηση με τον νέο Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Κοινοτικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, Τζούλιο Τρεμόντι. Οι συνομιλίες του Υπουργού Εξωτερικών με τους Ιταλούς αξιωματούχους κατά την παραμονή του στη Ρώμη αναμένεται να επικεντρωθούν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο μεταναστευτικό/προσφυγικό, στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Λιβύη. Ειδήσεις σήμερα:«Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς -: Εκτός ορίων ο Ερντογάν στο Αιγαίο, στη χειρότερη ένταση της 10ετίας με την Ελλάδα Πώς σώθηκε η Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη – Το ωστικό κύμα σκότωσε μπροστά της μία οικογένεια BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 22:08 15.11.2022, 22:09 15.11.2022, 15:30

