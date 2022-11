ΣΥΡΙΖΑ: Ούτε ένα από τα θύματα δεν αμφισβήτησε ότι έπεσε θύμα παρακολούθησης με Predator Η Κουμουνδούρου καλεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εμφανιστεί στη Βουλή και να δώσει απαντήσεις «Ούτε ένα από τα θύματα, ακόμα και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, δεν έχει αμφισβητήσει πως έχει πέσει θύμα παρακολούθησης με το Predator» αναφέρει, σε ανακοίνωσή της, η αξιωματική αντιπολίτευση. Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Οι εφημερίδες Documento, Εφημερίδα των Συντακτών, Το Βήμα, Τα Νέα, Δημοκρατία, Εστία, το insidestory.gr έχουν προβεί σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών, τον τρόπο που το Μέγαρο Μαξίμου έφερε το Predator στην Ελλάδα για να λειτουργεί από κοινού με την ΕΥΠ σε χώρο που ελέγχει η κυβέρνηση, τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης γύρω από τον εγκέφαλο κ. Μητσοτάκη και τα θύματα των παρακολουθήσεων με το κακόβουλο λογισμικό. Ούτε ένα από τα θύματα, ακόμα και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη, δεν έχει αμφισβητήσει πως έχει πέσει θύμα παρακολούθησης με το Predator, ενώ ο κ. Γεωργιάδης σήμερα το παραδέχθηκε και δημοσίως. Ούτε ένας δεν έχει τολμήσει να προσφύγει κατά του Documento, ούτε φυσικά κατά του Βήματος που επιβεβαίωσε πλήρως τη λίστα των παρακολουθούμενων πολιτικών, μελών της κυβέρνησης, υπουργών, δημοσιογράφων και επιχειρηματιών. Και φυσικά ο κ. Οικονόμου όχι μόνο δεν διέψευσε αλλά σχεδόν επιβεβαίωσε πως υπουργοί που παρακολουθούνταν με το Predator είναι και σε επίσημες επισυνδέσεις της ΕΥΠ. Η ΝΔ και ο κ. Οικονόμου που για μια ακόμη φορά «πουλάνε τρέλα» και μιλάνε για σκευωρία, θα πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει ένα όριο ακόμη και στην αυτογελοιοποίηση. Και αν πάλι, σώνει και καλά, θέλουν να ασχοληθεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με το χθεσινό διχαστικό παραλήρημα του κου Μητσοτάκη, ας πείσουν τον αρχηγό τους να σταματήσει να κρύβεται και να εμφανιστεί στη Βουλή, ως οφείλει, να δώσει απαντήσεις για τη σαπίλα του συστήματος των παρακολουθήσεων που έστησε στο Μαξίμου. Ειδήσεις σήμερα: Στην εντατική σε νοσοκομείο της Κύπρου ο Ηλίας Μαμαλάκης «Πριν σβήσουν τα φώτα»: Η ιστορική ομιλία του Κώστα Λαλιώτη για την εξέγερση του Πολυτεχνείου O Ποτσέκο πανηγύρισε με το εσώρουχο την πρόκριση της Ιταλίας στο Μουντομπάσκετ – Δείτε βίντεο Best of Network 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

