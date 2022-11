Τούρκος αναλυτής: Η αμερικανική βάση της Αλεξανδρούπολης θέλει να αποτρέψει την «ικανότητα δράσης» μας στον Έβρο Ο αναλυτής και ταξίαρχος ε.α. Οζγιούρ Τορ, αναφέρθηκε στον αριθμό των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και στη σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ – Τι ισχυρίστηκε για τα νησιά του Αιγαίου Παναγιώτης Σαββίδης 15.11.2022, 12:08 Η αμερικανική βάση της Αλεξανδρούπολης στόχο έχει να αποτρέψει τουρκική «ικανότητα δράσης» στον Έβρο, δηλαδή χερσαία στρατιωτική επίθεση προς την Ελλάδα, υποστηρίζει προκλητικά ο αναλυτής και ταξίαρχος ε.α. Οζγιούρ Τορ. Μιλώντας σε εκπομπή του Haber Τurk, ο Τορ, αναφέρθηκε στον αριθμό των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και στη σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ, που -όπως λέει- στοχεύει την Τουρκία και όχι την Ρωσία, όπως είναι η επίσημη θέση των ΗΠΑ. «H Αλεξανδρούπολη βρίσκεται πολύ κοντά στην Τουρκία και στα σύνορα μας. Το NATO λέει πως η εκεί συγκέντρωση των στρατιωτικών δυνάμεων στόχο έχουν την Ρωσία. Αλλά σε αυτό δεν υπάρχει κάποια λογική, αφού ανάμεσα υπάρχει η Βουλγαρία και η Ρουμανία αλλά και η Τουρκία στη Μαύρη Θάλασσα» λέει ο αναλυτής, συνεχίζοντας: «Η βάση στην Αλεξανδρούπολη αποτελεί σχέδιο για να απαντήσουν οι ΗΠΑ μέσω του εντολοδόχου κράτους, στις επιχειρήσεις της Τουρκίας στη Συρία και στο Ιράκ. Έχουν ως στόχο να εμποδίσουν την ικανότητα δράσης μας εδώ στον Έβρο στα 200 χιλιόμετρα και σε όλο το μήκος των συνόρων» κατέληξε, εννοώντας εμπόδιση -εκ μέρους των ΗΠΑ- χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης κατά της χώρας μας. Σε άλλο σημείο της εκπομπής, και μπροστά από έναν χάρτη με τα νησιά του Αιγαίου, ο Τορ υποστήριξε πως οι ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις στα νησιά και στη θάλασσα, αποσκοπούν στο να «κλείσουν» το λιμάνι της Σμύρνης, περιορίζοντας την πρόσβαση της Τουρκίας στο πέλαγος. «Εδώ βλέπουμε τα νησιά απέναντι από τα Στενά. Τα νησιά της Λέσβου και της Χίου όπως και τα Δωδεκάνησα. Αν δούμε τις στρατιωτικές ασκήσεις που κάνουν στα ανοιχτά της Χίου, στόχο έχουν να μας κλείσουν το λιμάνι της Σμύρνης». Συμπληρώνοντας τον ανυπόστατο ισχυρισμό του πρώην στρατιωτικού, η δημοσιογράφος Ογια Τσεμπί ισχυρίστηκε πως η Ελλάδα επιδιώκει να «στριμώξει» την Τουρκία στο Αιγαίο. «Δηλαδή προσπαθούν να μας απομονώσουν από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Εδώ μιλάμε για μια δομή που επιχειρεί να μας στριμώξει» δήλωσε η ίδια έκπληκτη. Ειδήσεις σήμερα:«Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς -: Εκτός ορίων ο Ερντογάν στο Αιγαίο, στη χειρότερη ένταση της 10ετίας με την Ελλάδα Πώς σώθηκε η Ελληνίδα στην Κωνσταντινούπολη – Το ωστικό κύμα σκότωσε μπροστά της μία οικογένεια Παναγιώτης Σαββίδης 15.11.2022, 12:08 BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 14:10 15.11.2022, 14:12 15.11.2022, 15:30

