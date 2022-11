Τσίπρας από Σέρρες: Η χώρα βυθίζεται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα

«Η χώρα βυθίζεται στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και στο ζόφο των αρρώστων αποκαλύψεων που αφορούν τις παρακολουθήσεις, ενώ το δόγμα της κυβέρνησης είναι να τα παίρνει από τη μία τσέπη, μέσω του ΦΠΑ, από τους καταναλωτές και να τα δίνει στην τσέπη των καρτέλ μέσω των επιδοτήσεων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιοδεία του στο κέντρο των Σερρών. Αναφερόμενος στη χθεσινοβραδινή ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνεδρίαση της πολιτικής επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Τσίπρας τη χαρακτήρισε «παραλήρημα ενός πανικόβλητου και ένοχου πρωθυπουργού» λέγοντας ότι «δεν με απασχολεί καθόλου να βρω σήμερα να δώσω απαντήσεις» σε όσα είπε, αλλά πώς «θα δώσουμε απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας, στα προβλήματα των πολιτών». Τόνισε πως υπάρχει εναλλακτική και όσο πιο γρήγορα έρθει η ελπίδα με την πολιτική αλλαγή τόσο καλύτερα, όχι για μία παράταξη αλλά για όλη τη χώρα. Ολόκληρη η δήλωση του κ. Τσίπρα έχει ως εξής: «Σε όποιο σημείο της χώρας και αν βρεθεί κανείς αντιμετωπίζει την ίδια ανασφάλεια, την ίδια απόγνωση από τους πολίτες από τους ανθρώπους της αγοράς που στενάζουν απέναντι σε αυτό το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας. Και δυστυχώς δεν υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας, διότι η κυβερνητική πολιτική θέλει να συνεχίζεται αυτή η λεηλασία, προκειμένου να στηρίζονται κάποιοι λίγοι και ισχυροί. Το δόγμα της κυβέρνησης είναι να τα παίρνει από τη μία τσέπη, μέσω του ΦΠΑ, από τους καταναλωτές και να τα δίνει στην τσέπη των καρτέλ, μέσω των επιδοτήσεων. Αυτή η κατάσταση όμως δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο έτσι. Μέσα στις πρώτες 15 μέρες εξαντλείται το εισόδημα των πολιτών. Αντίκρισα σήμερα και πολλούς επιχειρηματίες που είναι μπροστά στον κίνδυνο του λουκέτου στα μαγαζιά τους. Η χώρα βυθίζεται στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα και στο ζόφο των άρρωστων αποκαλύψεων που αφορούν τις παρακολουθήσεις. Δεν με απασχολεί καθόλου να βρω σήμερα να δώσω απαντήσεις στο χθεσινό παραλήρημα ενός πανικόβλητου και ένοχου πρωθυπουργού. Αυτό που με απασχολεί είναι πως θα δώσουμε απάντηση στα προβλήματα της κοινωνίας, στα προβλήματα των πολιτών που βυθίζονται στην ανασφάλεια και στην αβεβαιότητα. Και πιστεύω ότι οι απαντήσεις υπάρχουν, υπάρχει εναλλακτική για να σταθεί όρθια η κοινωνία. Με επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ και χτύπημα στα καρτέλ και στην αισχροκέρδεια στην ενέργεια στα καύσιμα στα τρόφιμα. Με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ στα τρόφιμα προκειμένου να πάρει ανάσα η ελληνική κοινωνία.Με αύξηση του μισθού στα 800 ευρώ και τιμαριθμική αναπροσαρμογή για να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα. Με στήριξη και προστασία της πρώτης κατοικίας της μεσαίας τάξης που απειλείται σήμερα από τους λογής Πάτσιδες, που εφορμούν στους δανειολήπτες με τις εισπρακτικές εταιρείες. Με μέτρα που θα στηρίξουν έμπρακτα την κοινωνία και θα δώσουν ελπίδα απέναντι στη σημερινή απόγνωση. Για αυτό βρίσκομαι εδώ και για αυτό δουλεύω και όσο πιο γρήγορα έρθει η ελπίδα μέσα από την πολιτική αλλαγή και σταθεί ξανά στα πόδια της η κοινωνία και αποκατασταθεί το κράτος δικαίου και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τόσο το καλύτερο θα είναι, όχι για μία παράταξη στον τόπο, αλλά τόσο καλύτερα θα είναι για τη χώρα συνολικά». Ειδήσεις σήμερα: Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Πώς οι «τρομοκράτες» χτυπούν κάθε φορά πριν… από τις εκλογές Βόλος: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του – «Θα σε γονατίσω, δεν θα ζήσεις» Φωτογραφίες: Η 64χρονη Μαντόνα ποζάρει τόπλες και ενοχλεί τους followers της

