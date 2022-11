ΥΠΕΞ για Κυπριακό: Η αξίωση της Τουρκίας για λύση «δύο κρατών» υπονομεύει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων Τι αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για την 39η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο Η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο τμήμα τής Κύπρου έχει τελεσίδικα καταδικασθεί από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του ΣΑ/ΗΕ, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για την 39η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο. «Η απαράδεκτη αξίωση της Τουρκίας για λύση ”δύο κρατών” υπονομεύει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Αποφάσεων του ΣΑ/ΗΕ», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Τριάντα εννέα χρόνια μετά την παράνομη και καταδικασθείσα ανακήρυξη του ψευδοκράτους, κανένα κράτος δεν αποδέχεται και δεν αναγνωρίζει καμιά νομική ή διεθνή υπόσταση της οντότητας αυτής». «Τούτο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, κατά την οποία η Τουρκία αναγκάστηκε να αποδεχθεί την υποβάθμιση της συμμετοχής του ψευδοκράτους στον εν λόγω Οργανισμό υπό την ιδιότητα της ”οντότητας”, αναφέρει. «Στόχος μας είναι η επίτευξη συμπεφωνημένης λύσης, επί τη βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου», καταλήγει. Ειδήσεις σήμερα:«Έχασε πολύ αίμα στην έκρηξη, ζει από θαύμα», λέει η μητέρα της Ελληνίδας στην Κωνσταντινούπολη Θανατηφόρο τροχαίο στο Περιστέρι – Φορτηγό παρέσυρε 29χρονο και τον σκότωσε «Θέλω να δικαιώσω την ψυχούλα του παιδιού μου» λέει η μητέρα της Γαρυφαλλιάς BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 22:08 15.11.2022, 22:09 15.11.2022, 15:30

