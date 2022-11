Χαρδαλιάς: Να φτιάξουμε μια ακόμα πιο στιβαρή ασπίδα για τους πολίτες

Αντί όμως να μεμψιμοιρούμε, ας εκμεταλλευτούμε τις δύσκολες περιστάσεις για να δημιουργήσουμε μια ακόμα πιο στιβαρή ασπίδα για τους πολίτες, τόνισε ο κος Χαρδαλιάς

Μπροστά μας βρίσκονται μεγάλες προκλήσεις, τόσο από φυσικά φαινόμενα, όσο και από τη συμπεριφορά αυταρχικών καθεστώτων που περιφρονούν τη διεθνή έννομη τάξη.

Αντί όμως να μεμψιμοιρούμε, ας εκμεταλλευτούμε τις δύσκολες περιστάσεις για να δημιουργήσουμε μια ακόμα πιο στιβαρή ασπίδα για τους πολίτες, τόσο από φυσικές καταστροφές όσο και από εξωτερικές απειλές. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς, που συμμετείχε ως ομιλητής μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Nicosia Risk Forum 2022, με θέμα «Disaster Management Challenges and Solutions in the Era of Climate Crisis» (σ.σ. Προκλήσεις της διαχείρισης των φυσικών καταστροφών και λύσεις σε μια εποχή Κλιματικής Κρίσης).

Επισήμανε ότι απαιτείται «καλύτερος συντονισμός των μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας στον τομέα της διαχείρισης φυσικών και άλλων καταστροφών και εμπλοκή των Ενόπλων Δυνάμεων σε τέτοιες καταστάσεις, με φειδώ και μόνο όταν γνωρίζουμε ότι η συνεισφορά τους μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά».

Ο Ν. Χαρδαλιάς υπογράμμισε ακόμη, ότι η σημασία της Πολιτικής Προστασίας «για τη διαφύλαξη της ζωής, της ασφάλειας, της υγείας και των περιουσιών των πολιτών, αυξάνεται διαρκώς».

Όπως ανέφερε, αυτό συμβαίνει γιατί είναι «τα ίδια τα κλιματικά δεδομένα που μας θυμίζουν πλέον σε καθημερινή βάση, ότι η κλιματική κρίση προκαλεί συστηματικά φυσικές καταστροφές, οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο από ένα στιβαρό, εξειδικευμένο και άριστα οργανωμένο μηχανισμό, ο οποίος θα τυγχάνει της αμέριστης υποστήριξης της Πολιτείας».

Αναφέρθηκε στη θητεία του, αρχικά ως γενικός γραμματέας και στη συνέχεια ως υφυπουργός στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, επικαλούμενος βαθιές τομές που έλαβαν χώρα επί των ημερών του, με αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης του προσωπικού, αύξηση του αριθμού του προσωπικού, αλλά και ριζική μεταβολή να του μηχανισμού συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Πρόσθεσε ότι «αλλάξαμε άρδην την επιχειρησιακή σχεδίαση, εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκά κονδύλια για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των υποδομών μας, προβήκαμε στις απαραίτητες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και, το πιο σημαντικό, αλλάξαμε τη φιλοσοφία, την κουλτούρα με την οποία αντιμετωπιζόταν έως τότε η Πολιτική Προστασία από πολίτες και κρατούντες».

«Αυτό ακριβώς το πνεύμα επαγγελματισμού, προσήλωσης και αυτοθυσίας, που συνάντησα στην Πολιτική Προστασία, είχα την τύχη να συναντήσω και στις Ένοπλες Δυνάμεις» συμπλήρωσε ο Ν. Χαρδαλιάς.

«Στην Ελλάδα», συνέχισε, «η Πολιτική Προστασία και οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε μια συνεχή συνεργασία, με στόχο την ασφάλεια των πολιτών. Και μπορώ να σας διαβεβαιώσω από την εμπειρία μου και από τα δύο υπουργεία, ότι αυτή η συνεργασία είναι διαχρονικά από τις πλέον αγαστές και παραγωγικές, συγκριτικά με τους υπόλοιπους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες».

«Ωστόσο», ξεκαθάρισε, «οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στο πεδίο των διεθνών σχέσεων επιτάσσουν μια διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τον ρόλο του στρατιωτικού μας προσωπικού στον χώρο της Πολιτικής Προστασίας. Η Πολιτεία οφείλει να διαχειρίζεται πιο ορθολογικά τις προσδοκίες της, σε ότι αφορά τις Ένοπλες Δυνάμεις και την αξιοποίησή τους στην πρόληψη, ή έστω στο μετριασμό των συνεπειών φυσικών καταστροφών».

Οι Ένοπλες Δυνάμεις «δεν γίνεται πλέον να χρησιμοποιούνται ως λύση ανάγκης για να ‘μπαλώνονται’ διαχρονικές παθογένειες του κρατικού μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης φυσικών καταστροφών» είπε ο υφυπουργός Εθνικής ‘Αμυνας. «Πρέπει να εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις με φειδώ και μόνο όταν γνωρίζουμε ότι η συνεισφορά τους μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση καταπονεί άσκοπα το προσωπικό και τα μέσα και, επαγωγικά, θέτει σε κίνδυνο την εθνική άμυνα και ασφάλεια, δηλαδή τα αναγκαία προαπαιτούμενα για την υλοποίηση των λοιπών εθνικών στόχων και προτεραιοτήτων».

Όπως ανακοινώθηκε, το φετινό Forum, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Ίδρυμα CERIDES του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και την Πολιτική ‘Αμυνα, με τη συνεργασία του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και την Union for the Mediterranean, διεξάγεται σήμερα και αύριο στη Λάρνακα της Κύπρου

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.