Bloomberg: Ο Ερντογάν είναι τελείως εκτός ορίων στο Αιγαίο με το «εγωιστικό ταξίδι» στο ΝΑΤΟ

Μύδρους κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τη στάση του στους κόλπους του ΝΑΤΟ και ειδικά για την ένταση που προκαλεί στο Αιγαίο με την απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας εξαπολύει ο αρθρογράφος του -, Αντρέας Κλουθ, κάνοντας λόγο για «εγωιστικό ταξίδι» του προέδρου της Τουρκίας στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο αρθογράφος του - «εκεί που ο Ερντογάν είναι τελείως εκτός ορίων είναι στο Αιγαίο» σημειώνοντας ότι η «εχθρότητα ανάμεσα σε δύο καθ’ ονομασία συμμάχους αποτελεί «την χειρότερη εσωτερική ένταση για δεκαετίες στο ΝΑΤΟ». Στο άρθρο καταγράφονται όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο Αιγαίο «με τους Έλληνες να παραπονούνται ότι οι Τούρκοι συνεχώς παραβιάζουν τα εθνικά χωρικά ύδατα και τον εθνικό εναέριο χώρο» και τους Τούρκους «να κατηγορούν τους Έλληνες ότι παρενοχλούν τα τουρκικά μαχητικά ή ακόμα και ότι “λοκάρουν” τα τουρκικά F-16 στην Κρήτη», ισχυρισμούς, πάντως, που έχει διαψεύσει κάθε φορά η Αθήνα. «Με τέτοιους συμμάχους, τι τους χρειάζεται κανείς τους εχθρούς; “Τα νησιά που έχετε δεν μας δεσμεύουν” προκάλεσε ο Ερντογάν τους Έλληνες. “Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο όταν έρθει η ώρα. Και όπως λέμε, μπορεί να έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα”. Ναι σωστά διαβάσατε, ο Ερντογάν απειλεί πραγματικά με πόλεμο μια άλλη σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ» σημειώνει ο αρθρογράφος του -. «Όλες οι συμμαχίες, όπως οι περισσότερες οικογένεις, έχουν τις εντάσεις τους. Και ο Ερντογάν έχει ήδη διαδραματίσει για χρόνια τον ρόλο του μαύρου θηρίου – έφτασε στο σημείο να αγοράσει αντιαεροπορικό σύστημα από τον Πούτιν που θα μπορούσε να βάλει σε κίνδυνο την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε αμερικανικά μαχητικά» προσθέτει ο Κλουθ. Όπως επισημαίνει, πάντως, «σε αντίθεση με την Ουγγαρία, η Τουρκία είναι στρατηγικά αναντικατάστατη καθώς διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ μετά τις ΗΠΑ και χάρη στη γεωγραφική της θέση μπορεί να κάνει προβολή δυνάμεων στην Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο και την Μεσόγειο καθώς και στην νοτιανατολική Ευρώπη, την βόρεια Αφρική, τον Καύκασο και τη Μέση Ανατολή». «Το να κατανοήσει κανείς τι θέλει πραγματικά ο Ερντογάν έχει γίνει η δεύτερη εμμονή στις πρωτεύουσες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ μετά την ανάλυση των σκέψεων του Πούτιν. Ο Ερντογάν κάνει θόρυβο ενόψει εκλογών; Δημιουργεί “γωνίες” για να κάνει στρατιωτικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ; Θέλει να επαναφέρει την Τουρκία κατ’ εικόνα των Οθωμανών όπως ο Πούτιν φαντασιώνεται την ανασύσταση της αυτοκρατορίας των Τσάρων; Πάνω από όλα είναι ο Ερντογάν ένας αξιόπιστος σύμμαχος σε περίπτωση πολέμου;» αναφέρει ο αρθρογράφος του - και καταλήγει: «Ένας στόχος πρέπει να υπερισχύει: να αποτρέψουμε τον Πούτιν από την κλιμάκωση του πολέμου. Αυτό θα πρέπει να υπενθυμίσουν οι Τούρκοι στον πρόεδρό τους γιατί είναι προς το συμφέρον τόσο της Τουρκίας όσο και του ΝΑΤΟ». Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )