Mεταναστευτικό: Έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών μελετά η τσεχική προεδρία της ΕΕ Μετά το αίτημα Ιταλίας, Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, ο Μπορέλ ανέφερε ότι η ΕΕ πρέπει να συνεχίσει τη συζήτηση για το μεταναστευτικό – Επείγει η υιοθέτηση του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε η Ανίτα Χίπερ Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητήθηκε στο σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ. «Ήταν αναπόφευκτη η συζήτηση για το μεταναστευτικό, μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μεσόγειο. Σήμερα είχαμε απλώς μια ανταλλαγή απόψεων. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ. Με αφορμή τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Ιταλίας και της Γαλλίας για την υποδοχή των μεταναστών, η τσεχική προεδρία της ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να συγκαλέσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, με βασικό θέμα συζήτησης τον τρόπο αντιμετώπισης των αιτούντων άσυλο που διασώζονται στη θάλασσα. Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η Ιταλία δεν επέτρεψε στο πλοίο διάσωσης «Οcean Viking» με πάνω από 230 μετανάστες να ελλιμενιστεί στις ακτές της. Η Γαλλία κατήγγειλε την απαράδεκτη συμπεριφορά της Ρώμης και ανέστειλε ένα σχέδιο υποδοχής 3.500 αιτούντων άσυλο από την Ιταλία. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής, αρμόδια για θέματα μετανάστευσης, Ανίτα Χίπερ, τόνισε σήμερα ότι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μεσόγειο υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τον επείγοντα χαρακτήρα υιοθέτησης του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η ίδια εκπρόσωπος υπενθύμισε, επίσης, ότι «η νομική υποχρέωση για τη διάσωση της ζωής στη θάλασσα είναι σαφής και αδιαμφισβήτητη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες που οδηγούν τους ανθρώπους να βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου». Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 13 Νοεμβρίου, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Κύπρος και η Μάλτα προέβησαν σε κοινή δήλωση για την κατάσταση του Μεταναστευτικού στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, με την οποία ζητούν επειγόντως να γίνει μια «μια σοβαρή συζήτηση για τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας ότι όλα τα ιδιωτικά σκάφη τηρούν τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και άλλους ισχύοντες κανόνες και ότι όλα τα κράτη αναλαμβάνουν την ευθύνη σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους». Στην κοινή δήλωση επισημαίνεται, επίσης, ότι: «μέχρι σήμερα ο μηχανισμός έχει καθυστερήσει να επιτύχει τον δεδηλωμένο στόχο του, να μετριάσει το βάρος στο οποίο είμαστε συνεχώς εκτεθειμένοι ως κράτη-μέλη πρώτης γραμμής, καθώς μέχρι στιγμής έχει υλοποιηθεί μόνο ένας μικρός αριθμός μετεγκαταστάσεων». Ειδήσεις σήμερα: Στις 18 Δεκεμβρίου οι Αρχιεπισκοπικές εκλογές στην Κύπρο – Το πλούσιο παρασκήνιο «Δεν χρειάζεται ένας νέος ψυχρός πόλεμος» – Όσα είπε ο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ Μητσοτάκης: Κάποια κέντρα θέλουν πιεζόμενο πρωθυπουργό και αγκυλωμένη κυβέρνηση – Δεν «μασάμε» BEST OF NETWORK 14.11.2022, 18:19 15.11.2022, 07:30 14.11.2022, 10:40 14.11.2022, 07:17 14.11.2022, 21:59 14.11.2022, 16:21

