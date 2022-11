Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πατέρα της 39χρονης Στην Ελλάδα βρίσκεται από χθες βράδυ η Αννα Δεπόλα που τραυματίστηκε κατά την φονική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε χθες με τον πατέρα της 39χρονης Άννας Δεπώλα που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή. Ο πρωθυπουργός κατά τη συνομιλίας του με τον πατέρα της 39χρονης εξέφρασε την συμπαράστασή του και ευχήθηκε να γίνει γρήγορα καλά. Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης έφτασε η Αννα Δεπώλα χθες στις 20:50 με τουρκικό ασθενοφόρο, και εκεί την περίμεναν οι γονείς της και γιατροί του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών και μόλις άνοιξαν οι πόρτες του ασθενοφόρου η 39χρονη χαμογέλασε είπε «είμαι καλά, μην ανησυχείτε, χαίρομαι που επέστρεψα». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-codj3d6u6929) Η μητέρα της, που νωρίτερα δεν είχε κρύψει την λαχτάρα της να δει ξανά το παιδί της και να σταθεί δίπλα της, μόλις άνοιξαν οι πόρτες του ασθενοφόρου φώναξε «Άννα μου», με την 39χρονη να της λέει «μανούλα μου μην ανησυχείς, είμαι καλά». Δευτερόλεπτα αργότερα, σε μία πολύ συγκινητική στιγμή, η κυρία Αγγελική έπεσε στην αγκαλιά της κόρης της και της έδωσε μία ανθοδέσμη με λουλούδια, ενώ μαζί με τον σύζυγός της συνόδευσαν την 39χρονη στο ΤΕΠ. Η Άννα Δεπώλα, που λίγο έλειψε να είναι ένα ακόμη θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, ανέφερε πως είναι καλά και ότι έχει μόνο μία μικρή πληγή στο πόδι, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι γιατροί την πρόσεξαν πάρα πολύ παρότι όπως τόνισε «υπήρχαν πιο βαριά περιστατικά από το δικό μου». «Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων στον Θεό. Δυστυχώς, έπρεπε να αποχωριστώ τους φίλους μου και να ξανά έρθω στην Ελλάδα. Περνούσα υπέροχα κάθε ημέρα, η άτυχη ημέρα ήταν μόνο η Κυριακή, που είδη έχω ξεχάσει γιατί θυμάμαι μόνο τις υπέροχες ημέρες και συνεχίζω χαμογελώντας. Δυστυχώς, υπήρχαν κάποια θύματα εκείνη την ημέρα, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή τους. Εγώ είμαι πάρα πολύ τυχερή που ζω, δεν έχω πάθει απολύτως τίποτα. Η πληγή στο πόδι μου δεν είναι τίποτα και, όπως βλέπετε, είμαι χαμογελαστή και χαρούμενη, απλά λυπάμαι που έπρεπε να αποχωριστώ τους φίλους μου», είπε από το ασθενοφόρο. «Νιώθω πολύ τυχερή, πάντα ήμουν στη ζωή μου. Σίγουρα με προστάτευσε ο Θεός. Υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά, εγώ δεν έχω τίποτα, όπως βλέπετε. Λυπάμαι πολύ για τους ανθρώπους, τα παιδάκια και τα μωράκια που πέθαναν», ανέφερε η 39χρονη Άννα, λίγο πριν οι γιατροί την οδηγήσουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου. Ειδήσεις σήμερα: GNTM5: Το «golden pass» πρόλαβε να… πηδήξει από το καράβι πριν βουλιάξει – Δείτε βίντεοΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για πρόεδρος το 2024 Πολωνία: Eπιβεβαιώνει επίσημα πως «πύραυλος ρωσικής κατασκευής» έπληξε την επικράτεια σκοτώνοντας δύο πολίτες BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 16.11.2022, 09:27 16.11.2022, 09:29 15.11.2022, 13:24

