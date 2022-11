Αναστασιάδης: Λυπάμαι γιατί φεύγω με άλυτο το Κυπριακό Ο Κύπριος πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι αισθάνεται περήφανος για την Κύπρο που παραδίδει Συγγνώμη για όσα δεν κατόρθωσα να προσφέρω, παρά τη βούλησή μου. Λυπάμαι γιατί φεύγω με άλυτο το Κυπριακό, με βαρύνει αυτό, αλλά δεν με βαρύνει, δεν νιώθω τύψεις ή να με βαρύνει η συνείδησή μου ότι εξαιτίας των χειρισμών μου δεν υπήρξε η λύση, ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε εφ’ όλης συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα και την εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές», ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η λύση του Κυπριακού δεν παύει να είναι κάτι που ήταν το όραμά του. «Και έχω, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, όπως και οι προκάτοχοί μου, αποτύχει παρά την δεδηλωμένη βούληση τουλάχιστον μιας πλειάδας εξ αυτών ότι επιθυμία τους ήταν να βρεθεί η λύση βάσει των παραμέτρων». Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας της ελληνοκυπριακής πλευράς. «Τίθεται θέμα ότι δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνοκυπριακή πλευρά η λύση του Κυπριακού. Εξαρτάται και από τη βούληση – εάν τη διαθέτει – της Τουρκίας. Η οποία, από τις κινήσεις που παρατηρούνται τελευταία, επιδιώκει μέσω του κου Τατάρ την διαπραγμάτευση καλής γειτονίας μεταξύ δύο κρατών». Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι παραδέχεται λάθη που έγιναν επί διακυβέρνησής του, ενώ υποστήριξε την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς για τις ενέργειες της Τουρκίας, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, λέγοντας: «Θα πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί τις αξιώσεις για τη “Γαλάζια Πατρίδα” του κου Ερντογάν, προκειμένου να μην φέρει την ευθύνη για τα όσα απειλείται; Κάποια στιγμή πρέπει να επικρατήσει η λογική, αλλά και η σωστή ανάλυση των λόγων. Πότε η Τουρκία έδειξε προθυμία συνεργασίας ή θετικής πρότασης και απερρίφθη από την Ε/κ πλευρά;». Και κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης: «Την ίδια ώρα, και βεβαίως δεν μπορώ παρά να απολογηθώ για λάθη που έπραξα αλλά να πω και πόσο περήφανος νιώθω, γιατί θα παραδώσω μια Κύπρο, ένα Κράτος σύγχρονο, με θεσμούς και εύχομαι εκείνοι που θα με διαδεχθούν να συνεχίσουν την ίδια πορεία, αφήνοντας μάλιστα το κληροδότημα “Η Κύπρος το Αύριο”». -- Ειδήσεις σήμερα:O Τραμπ ανακοινώνει την υποψηφιότητά του και… «ικετεύει» την Ιβάνκα και τον άντρα της να τον στηρίξουν! Η εργαλειοποίηση της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη και οι προεκλογικές «τακτικές» Ερντογάν Ο Μητσοτάκης έθεσε το δίλημμα: «Θα προχωρήσουμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω;» BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 22:08 15.11.2022, 22:09 15.11.2022, 15:30

