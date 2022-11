Ανδρουλάκης: Εθνικό ορόσημο αγώνων το Πολυτεχνείο «Η αλληλεγγύη και η αυταπάρνηση των φοιτητών, η δίψα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία, εμπνέει όσους θέλουν έναν διαφορετικό κόσμο με ειρήνη» «Το Πολυτεχνείο είναι ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, είναι ένα εθνικό ορόσημο αγώνων», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλακης αποτίοντας φόρο τιμής στους εξεγερθέντες του 1973. «Η αλληλεγγύη και η αυταπάρνηση των φοιτητών, η δίψα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία, εμπνέει όσους θέλουν έναν διαφορετικό κόσμο με ειρήνη και συνεννόηση των λαών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με ισχυρό κράτος δικαίου. Ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο», συνέχισε και πρόσθεσε: «Τιμή, λοιπόν, σε όσους θυσιάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν εκείνες τις ιστορικές ημέρες του Νοέμβρη». Ειδήσεις σήμερα: Ινδός food blogger στραγγάλισε την κοπέλα του, την τεμάχισε και την τάισε σε σκυλιά Τρία «κύματα» κακοκαιρίας μέχρι και την Κυριακή – Έρχονται ισχυρές καταιγίδες Το Πεκίνο ζητά «ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση» για τον πύραυλο στην Πολωνία BEST OF NETWORK 16.11.2022, 11:03 15.11.2022, 12:25 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 09:27 16.11.2022, 09:29 16.11.2022, 10:10

