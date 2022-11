Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατέθεσε στεφάνι στο Πολυτεχνείο: «Τα μηνύματά του παραμένουν ζωντανά» Τι δήλωσαν το μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Θοδωρής Χιόνης και ο γραμματέας της ΚΝΕ Νίκος Αμπατιέλος Αντιπροσωπείες του ΚΚΕ και της ΚΝΕ κατέθεσαν, σήμερα το πρωί, στεφάνια στον χώρο του Πολυτεχνείου. Εκ μέρους του ΚΚΕ το στεφάνι κατέθεσε ο Θοδωρής Χιώνης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της ΚΟ Αττικής ο οποίος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου διδάσκει ότι στο δρόμο του ανυποχώρητου, μαζικού αγώνα γράφεται η Ιστορία, ανατρέπεται ο αρνητικός συσχετισμός, κερδίζεται το δίκιο, ενάντια στην αναμονή και τις ψευδαισθήσεις ότι με «κινήσεις κορυφών» μπορεί να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής του λαού και της νεολαίας. Γι’ αυτό ο εορτασμός είναι ένας ακόμη κρίκος στην εργατική – λαϊκή πάλη και διεκδίκηση, πολύ περισσότερο σήμερα που δυναμώνει η ανάγκη του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στη συμμετοχή -με κάθε και με οποιονδήποτε τρόπο- της χώρας μας σε αυτόν. Όλοι και όλες αύριο στην αντιιμπεριαλιστική διαδήλωση στην πρεσβεία των ΗΠΑ». Εκ μέρους της ΚΝΕ στεφάνι κατέθεσε ο Γραμματέας του ΚΣ της Οργάνωσης Νίκος Αμπατιέλος, ο οποίος δήλωσε: «Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ζωντανά, πιο επίκαιρα από ποτέ και μπορούν να εμπνεύσουν τη νεολαία σήμερα να αγωνιστεί ενάντια σε αυτό το βάρβαρο, σάπιο, εκμεταλλευτικό σύστημα, πάντα σε συμπόρευση με το ΚΚΕ και την ΚΝΕ, που είναι εγγύηση και δύναμη για αυτόν τον αγώνα». Ειδήσεις σήμερα: Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν Μπάιντεν σε ΝΑΤΟ και G7: Πύραυλος της ουκρανικής αεράμυνας έπληξε την Πολωνία Δίκη για την τραγωδία στο Μάτι: «Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα», φώναξαν συγγενείς θυμάτων σε χειριστές ελικοπτέρων BEST OF NETWORK 16.11.2022, 12:21 15.11.2022, 12:25 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 09:27 16.11.2022, 09:29 16.11.2022, 10:10

