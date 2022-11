Βουλή: Κατατέθηκε η τροπολογία για τη φορολόγηση των υπερκερδών στην ενέργεια Η τροπολογία προβλέπει επιβολή προσωρινού ποσού εισφοράς σε περίπτωση που κατά το χρόνο υπολογισμού αυτής, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων δεν είναι διαθέσιμες Κατατέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροπολογία με την οποία θεσπίζεται Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς, κατ’ εφαρμογή του οποίου επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά με βάση τα υπερβάλλοντα έσοδα τους από τη δραστηριοποίηση καθενός στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η τροπολογία προβλέπει επιβολή προσωρινού ποσού εισφοράς σε περίπτωση που κατά το χρόνο υπολογισμού αυτής, οι μετρήσεις ορισμένων καταναλώσεων δεν είναι διαθέσιμες. Με τις προωθούμενες διατάξεις προβλέπεται επίσης η σύσταση της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας και ορίζεται ότι το οικονομικό αντιστάθμισμα που δικαιούνται οι πάροχοι της Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα καταβάλλεται από τα έσοδα του ΤΕΜ (Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης). Εάν οι πάροχοι Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δεν εξασφαλίσουν τον κατά τα ανωτέρω περιορισμό ενεργού ισχύος, επιβάλλονται χρεώσεις μη συμμορφώσεως, οι οποίοι αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση θα ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της νέας αυτής υπηρεσίας και τον προσδιορισμό των καταναλωτών που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον μηχανισμό. Παράλληλα, θεσπίζεται πρόγραμμα με τίτλο «Ετοιμότητα για Έξυπνα Κτίρια» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με σκοπό την ενίσχυση των κτιρίων μέσω συστήματος επιταγών (νοucher), για την αντιστάθμιση του κόστους εγκατάστασης υποδομών στην υποδοχή οπτικής ίνας, προκειμένου να καταστούν «έξυπνα». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και υλοποιείται από την «Κοινωνία Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Επιλέξιμα είναι όλα τα κτίρια, εντός των περιοχών παρέμβασης (στις οποίες υπάρχει δίκτυο οπτικών ινών), εκπροσωπούμενα από τους διαχειριστές τους, πλην των κτιρίων ιδιοκτησίας των φορέων γενικής κυβέρνησης. Εξάλλου, παρέχεται δυνατότητα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, να περιλαμβάνονται συμπληρωματικά και ευρύτερες παρεμβάσεις ανακαίνισης για αισθητική και λειτουργική ανακαίνιση και αναβάθμιση των κτιρίων και κτιριακών μονάδων. Η τροπολογία αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα Τετάρτη από την Ολομέλεια της Βουλής. Ειδήσεις σήμερα: Ρούλα Πισπιρίγκου: Θα ζητήσει νέα προθεσμία για να απολογηθεί για τους θανάτους Μαλένας και Ίριδας Εποχική γρίπη: Γιατί είναι χαμηλός ο ρυθμός εμβολιασμού Σάκης Μπατσίλας: Ο µαέστρος του Μουντιάλ είναι Έλληνας BEST OF NETWORK 15.11.2022, 18:14 15.11.2022, 11:25 15.11.2022, 11:23 15.11.2022, 22:08 15.11.2022, 22:09 15.11.2022, 15:30

