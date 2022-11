Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε προϊόντα και υπηρεσίες. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. Καταψήφισε το ΚΚΕ. «Παρών», δήλωσε το ΜέΡΑ25. Λίγο πριν την ψηφοφορία, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα της ολομέλειας, απευθύνθηκε «στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα και ανήκουν στους ΑμεΑ». «Δεν θέλω αγαπητοί συμπολίτες μου να σας κοροϊδέψω και να σας πω ότι με την ενσωμάτωση αυτής της Οδηγίας, αυτομάτως η ζωή σας θα γίνει καλύτερη, γιατί αυτό δεν είναι αλήθεια. Η προσπάθεια για να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη και να δώσουμε στους ΑμεΑ συμπολίτες μας το επίπεδο της ζωής που τους αξίζει και που οφείλουμε να τους δώσουμε, είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, συλλογική προσπάθεια, εκφεύγει πολύ του ρόλου ενός νόμου», είπε ο κ. Γεωργιάδης. Όπως πρόσθεσε ο υπουργός, είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας να τους δοθεί το επίπεδο ζωής που τους αξίζει: «Όταν η κοινωνία μας γίνει καλύτερη γι΄αυτούς τους συμπολίτες μας, θα γίνει καλύτερη και για εμάς, γιατί θα είναι δικαιότερη και πιο ανθρώπινη. Και αυτή τη μάχη, πιστεύω ότι τα κόμματα πρέπει στο σύνολό τους να την υποστηρίξουν» είπε. Η Οδηγία που ενσωματώνεται σήμερα στην ελληνική έννομη τάξη, με τα όποια μειονεκτήματα μπορεί να έχει, αποτελεί ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, συμπλήρωσε. Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κατέθεσε σειρά νομοτεχνικών βελτιώσεων, στη βάση προτάσεων που είχε υποβάλει η ΕΣΑμεΑ. - Ειδήσεις σήμερα: Νικόλ Μαλλιωτάκη: Το Κογκρέσο θα συνεχίσει να λέει «όχι» για τα F16 στην Τουρκία Βασιλιάς Κάρολος: Η πραγματική ιστορία πίσω από το ερωτικό του τηλεφώνημα με την Καμίλα το 1989 Αντνάν Οκτάρ: Σε… 8.600 χρόνια καταδικάστηκε ο ιεροκήρυκας που πόζαρε με τις ημίγυμνες

