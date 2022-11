Δένδιας: «Σε στέρεες βάσεις οι σχέσεις Ελλάδας – Κίνας» λέει για την 50ή επέτειο διπλωματικών σχέσεων

Την πεποίθηση πως οι ελληνοσινικές σχέσεις βασίζονται σε στέρεες βάσεις και διέπονται από ένα διευρυνόμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την αποφασιστικότητα περαιτέρω συνεργασίας, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος, στην εκδήλωση για την 50ή επέτειο από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Κίνας. Σκιαγραφώντας το θεσμικό πλαίσιο των διμερών σχέσεων, ανέφερε πως περιλαμβάνει περισσότερες από 100 συμφωνίες, με σημαντικότερη τη Συνολική Στρατηγική Εταιρική Σχέση και τόνισε πως οι δύο χώρες συνεχίζουν τον διμερή τους διάλογο στο υψηλότερο επίπεδο. Ανατρέχοντας στις πιο σημαντικές ιστορικές στιγμές των διμερών σχέσεων, ο Νίκος Δένδιας επισήμανε ότι στις 5 Ιουνίου, οι δύο χώρες γιόρτασαν ένα σημαντικό ορόσημο: Την εγκαθίδρυση το 1972 των διπλωματικών σχέσεων. «Ενισχύσαμε τους δεσμούς μεταξύ των λαών μας και προωθήσαμε τη συνεργασία μας. Με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση» αναφέρει. Επίσης, υπενθύμισε τις επισκέψεις του Προέδρου της Κίνας Σι Τζινπίνγκ τον Νοέμβριο του 2019 και του υπουργού Εξωτερικών Γουάνγκ Γι τον Οκτώβριο του 2021 στην Αθήνα, καθώς και την πρόσφατη συνάντησή τους στην Καμπότζη τον περασμένο Αύγουστο. Μάλιστα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως προσβλέπει στην επίσκεψή του στο Πεκίνο. Κοιτάζοντας πιο πίσω, σημείωσε ότι τα 50 χρόνια είναι μια μικρή περίοδος, στο πλαίσιο των χιλιετιών της ελληνικής και της κινεζικής ιστορίας. «Τα έθνη μας είναι εξαιρετικά υπερήφανα για την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά» υπογράμμισε. Εν συνεχεία, περιέγραψε τις παγκόσμιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, διαμήνυσε πως η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, ήταν πάντα υπέρμαχος της στενότερης συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Κίνας και πως η χώρα μας προσβλέπει στον «σημαντικό παγκόσμιο ρόλο» της Κίνας ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ιδίως όταν πρόκειται για την ανάγκη διασφάλισης της πρωτοκαθεδρίας του Διεθνούς Δικαίου και του καθολικού σεβασμού του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την εκτίμηση της Ελλάδας στην υποστήριξη της Κίνας στο θέμα αυτό. Ειδικότερα, υπογράμμισε, για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού ζητήματος, με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Περαιτέρω, εστίασε στις επενδύσεις, το εμπόριο και τον τουρισμό. «Είναι οι δύο τομείς στους οποίους η εταιρική μας σχέση έχει αναπτυχθεί περισσότερο από το 1972. Η κινεζική επένδυση της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αποτέλεσε λαμπρό παράδειγμα της οικονομικής μας συνεργασίας. Η επένδυση αυτή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περισσότερα έργα. Η Ελλάδα κατατάσσεται πλέον σταθερά στους 10 κορυφαίους επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Ο τουρισμός είναι ένας τομέας που σημείωσε θεαματική άνοδο τα τελευταία χρόνια» επισήμανε. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον πολιτισμό, έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα και η Κίνα είναι φυσικοί εταίροι, όπως είπε. Υπό το πρίσμα αυτό, αναφέρθηκε στο Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών λέγοντας πως παρέχει ένα πολύτιμο πλαίσιο συνεργασίας. Εξάλλου, φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν το Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού. Μάλιστα, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε ειδική αναφορά στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως και στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Καταληκτικά, με το βλέμμα στο μέλλον, «οικοδομώντας στο εντυπωσιακό ιστορικό» των διμερών σχέσεων, ο Νίκος Δένδιας διαμήνυσε ότι «παραμένουμε αφοσιωμένοι να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε» και ότι «πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι σχέσεις μας μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα για άλλους». Ειδήσεις σήμερα: Αστυνομικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα έψαχνε Γκιουλενιστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει το Nordic Monitor Αυξήσεις στις συντάξεις, μόνιμες οι μειώσεις στις εισφορές – Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν

