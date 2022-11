Θεοδωρικάκος: Novartis No2 η υπόθεση με τις υποκλοπές

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος φιλοξενήθηκε στο ραδιόφωνο «Paralapolitika 90,1 fm» και αναφέρθηκε στο μεγάλο ποσοστό εξιχνιάσεων δολοφονιών από την Ελληνική Αστυνομία το 2022, στο θέμα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και τις θεσμικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό λειτουργίας της ΕΥΠ και στις εκδηλώσεις μνήμης για το Πολυτεχνείο. Επίσης, ο Υπουργός έδωσε απάντηση στις προκλητικές αιτιάσεις των Τούρκων στα περί τρομοκρατίας. Τα κύρια σημεία της συνέντευξης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: Η υπόθεση είναι Novartis Νο 2 Τα θέματα αυτά για τις υποκλοπές, αν έγιναν ή δεν έγιναν απασχολούν περισσότερο την πλατεία Κολωνακίου και όχι τον ελληνικό λαό. Το λέω τόσο απαξιωτικά γιατί ακόμα και αυτοί που τα καταγγέλλουν, καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν εγκλήματα και ότι δεν έχουν στοιχεία. Και αν έχουν, οφείλουν να τα καταθέσουν στη δικαιοσύνη που διερευνά την υπόθεση. Βλέπω ότι αυτή η υπόθεση είναι Novartis Νο 2. Εχει όλα τα χαρακτηριστικά της. Δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πειστικό να εμφανίζουν κάποιοι με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ένα πλαίσιο κατασυκοφάντησης του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και της Ν.Δ επειδή δεν έχουν να πουν τίποτα για τα πραγματικά θέματα που ενδιαφέρουν τον ελληνικό λαό. Έχουν ανακαλύψει το έργο και κάθε 10 ημέρες εμφανίζουν μια λίστα σύμφωνα με την οποία υποτίθεται πως ο Πρωθυπουργός παρακολουθούσε το δεξί και αριστερό του χέρι. Εντάξει, ο ελληνικός λαός δεν τρώει πλέον κουτόχορτο. Είναι αντιληπτά όλα. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποποινικοποίησε όσους κατέχουν παράνομα λογισμικά Για να σταματήσει η υποκρισία, ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβερνούσε τη χώρα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα αποποινικοποίησε την εμπορία και κατοχή παράνομων λογισμικών. Πρέπει να δώσουν απαντήσεις. Θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονισμού της ΕΥΠ Η Κυβέρνηση ανέλαβε την θεσμική πρωτοβουλία να εκσυγχρονίσει το πλαίσιο της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριών. Δόθηκε στη δημοσιότητα και ξεκίνησε η διαβούλευση. Το έφερε στη δημοσιότητα για να συζητηθούν οι αλλαγές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και οι ασφαλιστικές δικλείδες. Οι ρυθμίσεις είναι θετικές γιατί εκσυγχρονίζουν όλο το πλαίσιο λειτουργίας και δίνουν εγγυήσεις καλύτερης λειτουργίας προς την ελληνική κοινωνία. Μεγάλο το ποσοστό εξιχνιάσεων δολοφονιών από την Αστυνομία «Δεν υπάρχει για εμάς οποιαδήποτε υπόθεση που να έχει κλείσει αν δεν έχει εξιχνιαστεί πλήρως. Αφορά το σύνολο των υποθέσεων, διότι εδώ πέρα έχουν βέβαια κληρονομηθεί υποθέσεις, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης σε βάθος χρόνου. Το 2022, το ποσοστό εξιχνίασης δολοφονιών και αποπειρών για δολοφονίες από την Ελληνική Αστυνομία ξεπερνά το 90% και αυτό είναι κάτι θετικό. Η Ελληνική κοινή γνώμη έχει δει ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική Αστυνομία δίνουν έναν αγώνα και για την εξιχνίαση εγκλημάτων και για να οδηγούνται όλοι οι κατηγορούμενοι στη Δικαιοσύνη. Γίνεται συστηματική προσπάθεια για να εξιχνιαστούν όλα τα εγκλήματα. Ικανοποιημένος θα είμαι όταν ολοκληρωθεί πλήρως η δουλειά για όλα. Χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς διακρίσεις. Ξέρετε δεν υπάρχει διάκριση, αυτός είχε αυτήν την ιδιότητα ή ο άλλος είχε την άλλη». Συνεχίζεται η πίεση στον Έβρο «Στον Έβρο συνεχίζουμε να δίνουμε μια καθημερινή μάχη. Κάθε βράδυ οι γείτονές στέλνουν περί τους 1.500 παράνομους μετανάστες, οι οποίοι επιχειρούν να φτάσουν στα σύνορα. Όταν βλέπουν την παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας και των δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού αποθαρρύνονται και δεν προχωρούν συνήθως. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και υπάρχει απόλυτη ετοιμότητα. Ο αριθμός των παράνομων μεταναστών είναι αυξημένος κατά 50% από τον περσινό αντίστοιχο μήνα». Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε τρομοκρατικές οργανώσεις «Η Ελλάδα από αρχής καταδικάζει κάθε τρομοκρατική ενέργεια όπου και αν συμβαίνει, εναντίον οποιουδήποτε και αν συμβαίνει. Και το ίδιο κάναμε και για όσα συνέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, συλλυπούμενοι τον τουρκικό λαό και το τουρκικό κράτος. Φυλάμε αποτελεσματικά τα σύνορά μας και δεν επιτρέπουμε την είσοδο τρομοκρατών στη χώρα μας. Η Ελλάδα ουδέποτε φιλοξένησε τρομοκράτες. Είναι κράτος δικαίου, είναι η χώρα που συμβάλει στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή». Να μείνουν στη μνήμη τα μηνύματα του Πολυτεχνείου Καθώς σήμερα είμαστε στην παραμονή της πορείας για το Πολυτεχνείο και εν μέσω του τριήμερου εορτασμού έχω ξεκαθαρίσει ότι εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρξει ειρηνικός εορτασμός της 49ης επετείου. Η Αστυνομία κάνει τη δουλειά της για να συμβάλλει στο μέγεθος της ευθύνης της, στη διατήρηση της ειρήνης και της κοινωνικής γαλήνης στο κέντρο της Αθήνας και παντού σε όλη την χώρα. Έχει πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συμβάλλει στην ασφάλεια των ανθρώπων που θα συμμετέχουν σε αυτές τις πορείες, για να συμβάλλει στην ασφάλεια όλων των πολιτών που ζουν στο κέντρο και να συμβάλλει στην ασφάλεια και στην προστασία της περιουσίας των πολιτών. Το κάλεσμά μου είναι προς τους διαδηλωτές και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι να συμβάλλουν και εκείνοι με υπεύθυνης στάση για να αποφευχθούν πλήρως τα επεισόδια, για να απομονωθούν όσοι θέλουν να τα δημιουργήσουν και για να μείνει στη μνήμη η επέτειος και τα μηνύματά της». Ειδήσεις σήμερα: Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν Μπάιντεν σε ΝΑΤΟ και G7: Πύραυλος της ουκρανικής αεράμυνας έπληξε την Πολωνία Δίκη για την τραγωδία στο Μάτι: «Πού ήσασταν εκείνη την ημέρα», φώναξαν συγγενείς θυμάτων σε χειριστές ελικοπτέρων

