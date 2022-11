Ιταλία: Συνάντηση Δένδια με τον Ιταλό ΥΠΕΞ – «Αδικαιολόγητες οι τουρκικές προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας» «Λυπάμαι που η Τουρκία δεν διδάχθηκε τίποτα από τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Αντόνιο Ταγιάνι Ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Δένδιας συναντήθηκε σήμερα στη Ρώμη με τον Ιταλό ομόλογό του, Αντόνιο Ταγιάνι. Κύρια θέματα συζήτησης ήταν το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, η προκλητική στάση της Τουρκίας, η κατάσταση στην Λιβύη, οι εξελίξεις στο ουκρανικό και οι διμερείς σχέσεις. Σε ό,τι αφορά την απειλητική στάση της Τουρκίας, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Εξωτερικών ρωτήθηκε αν αυτή μπορεί να οφείλεται στην προεκλογική περίοδο της γείτονος χώρας και απάντησε: «Όλοι ξέρουμε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε προεκλογική περίοδο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για τις απειλές της προς την Ελλάδα. Φυσικά και τις απορρίπτουμε, αλλά αποδεικνύουν την ορθότητα της ελληνικής στάσης, αλλά και το ότι η Άγκυρα απειλεί μια χώρα με την οποία συνορεύει, και ότι με τον τρόπο αυτό αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Χρειάζεται μια ισχυρή καταδίκη. Και λυπάμαι που η Τουρκία δεν διδάχθηκε τίποτα από τα όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία». Παράλληλα, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, με αναφορά στο ίδιο, πάντα θέμα, τόνισε ότι «οι διαφορές δεν λύνονται με απειλές και μονομερείς πρωτοβουλίες» και ότι «η κυριαρχία της Ελλάδας επί των νησιών του Αιγαίου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί». «Η στάση μας είναι ότι τα προβλήματα λύνονται με τον διάλογο», πρόσθεσε ο κ. Ταγιάνι. Απαντώντας σε ερώτηση του - για το μεταναστευτικό και προσφυγικό, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «το μεταναστευτικό είναι μια τεράστια πρόκληση για τις χώρες της νότιας Ευρώπης, οι οποίες και σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Δεν είναι εύκολο να λυθεί το πρόβλημα, αν δεν καταβληθούν και προσπάθειες για να βελτιωθεί και η κατάσταση στη Λιβύη. Η Ευρώπη πρέπει να κάνει μεγαλύτερες προσπάθειες για την επίλυση της όλης κατάστασης και η συνεργασία μας με την Ιταλία, στο θέμα αυτό, είναι στενότατη». Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, απάντησε στο -: «Στις Βρυξέλλες βρήκαμε ένα κλίμα διαλόγου. Οι χώρες της νότιας Ευρώπης δεν μπορούν να αφεθούν μόνες, σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα πρέπει να μετεγκατασταθούν σε άλλες χώρες της Ένωσης. Ιταλία και Ελλάδα δείχνουν πάντα αλληλεγγύη με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, αλλά δεν μπορούν να φιλοξενήσουν όλους για μεγάλης διάρκειας περιόδους. Οι σημερινοί κανόνες μπορούν να βελτιωθούν, η Συμφωνία του Δουβλίνου δείχνει κουρασμένη και, φυσικά, κύριο στοιχείο παραμένει η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη». Ειδήσεις σήμερα: Χειροπέδες σε 61χρονο που παρίστανε τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής – Είχε αποσπάσει τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ Αντιμέτωπος με ακόμη επτά σεξουαλικά αδικήματα ο Κέβιν Σπέισι H Μπιγιονσέ γράφει ιστορία στα Grammy με 9 υποψηφιότητες BEST OF NETWORK 16.11.2022, 12:21 15.11.2022, 12:25 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 09:27 16.11.2022, 09:29 16.11.2022, 10:10

