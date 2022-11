«Κρύο-ζέστη» η τακτική ΗΠΑ για Τουρκία: Μετά τη «στήριξη» για τα F-16, το «χαστούκι» για τα Κατεχόμενα

Συνάντηση είχαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Μπαλί, o Τζο Μπάιντεν και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, μεταξύ των οποίων τα ζητήματα εμπορίου και ασφαλείας και η στήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο τουρκικό αίτημα για τα πολεμικά αεροσκάφη F-16. Όπως ανέφερε η τουρκική Προεδρία, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από αμερικανικές πηγές ακόμη, αλλά ούτε και να έχει διαψευστεί, ο Μπάιντεν τόνισε στον Ερντογάν ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει το αίτημα της Άγκυρας για προμήθεια νέων αεροσκαφών F-16 και αναβάθμιση των παλαιών. Στην επίσημη ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο για τη συνάντηση των δύο ηγετών δεν αναφέρθηκε καθόλου το θέμα που «καίει» την Τουρκία. Τυχαίο; Ο πρόεδρος Μπάιντεν, όπως αναμενόταν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του απευθείας στον Ερντογάν, αναφορικά με την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη την Κυριακή, για την οποία την Τρίτη η Άγκυρα, μέσω του Τούρκου υπουργού Εσωτερικών Σουλειμαν Σοιλού εξαπέλυσε επίθεση κατά των ΗΠΑ, προκαλώντας και την αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Αγκυρα στη συνάντηση αξιολογήθηκαν οι περιφερειακές εξελίξεις και «ο πρόεδρος των ΗΠΑ ευχαρίστησε τον Τούρκο ομόλογό του για τις προσπάθειές του να λύσει το πρόβλημα στον διάδρομο σιτηρών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και να ξαναρχίσει η ναυτιλία». Από την τουρκική πλευρά παρόντες στη συνάντηση των δύο ηγετών ήταν ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ιμπραχίμ Καλίν, ο υπεύθυνος επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας Αλτούν, ο υπουργός Οικονομικών Νεμπατί και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαχίτ Κιριστσί. Σύμφωνα με πηγές του Λευκού Οίκου που επικαλείται το Reuters οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τη συνεχή στενή συνεργασία των χωρών τους σε θέματα του ΝΑΤΟ, αλλά και άλλα ζητήματα περιφερειακής και παγκόσμιας σημασίας και το θέμα της ένταξης στο ΝΑΤΟ της Σουηδίας και της Φινλανδίας, που μπλοκάρει η Άγκυρα. Μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί πάντως η ανακοίνωση «χαστούκι» του Στειτ Ντιπαρτμεντ κατά της Τουρκίας για απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών στην παραχώρηση καθεστώς παρατηρητή στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος. Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ. Όπως ανέφερε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν δηλώσεις που ζητούν την αναγνώριση της λεγόμενης “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”. Λυπούμαστε για την απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών να δεχθεί ως παρατηρητή μια οντότητα χωρίς διεθνή αναγνώριση. Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μοναδική νόμιμη κυβέρνηση του νησιού». Στη συνέχεια ο πρόεδρος Ερντογάν είχε συνάντηση και με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, από τον οποίο ο πρόεδρος της Τουρκίας ζήτησε (σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής Προεδρίας), «η Ελλάδα να ενθαρρύνεται για ειλικρινή, έντιμο και ουσιαστικό διάλογο». Ήταν μια ξεκάθαρη προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος, επιρρίπτοντας την ευθύνη της έντασης στην Ελλάδα. Από τον πλευρά του ο πρόεδρος της Γαλλίας κάλεσε σήμερα τον Τούρκο ομόλογο του, να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναθέρμανση των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο και να υπάρξει σε μόνιμη βάση η δυναμική αποκλιμάκωσης του προηγούμενου έτους. Όπως αναφέρει το Ελιζέ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το ουκρανικό, όπου ο Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη μεγάλη του ανησυχία αναφορικά με τις επιλογές της Ρωσίας, ενώ οι δύο πρόεδροι επανέλαβαν την ανάγκη σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας της Ουκρανίας. Ως προς το ζήτημα της εξαγωγής των ουκρανικών σιτηρών οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν πως, προς το συμφέρον της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας, οι εξαγωγές θα πρέπει να συνεχιστούν τόσο μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όσο και μέσω των ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε επίσης ότι υπολογίζει στη βοήθεια της Τουρκίας σε σχέση με την αντιμετώπιση κάθε απόπειρας αποφυγής των κυρώσεων που έχει επιβάλει η ΕΕ κατά της Ρωσίας και της Λευκορωσίας. Συζητήθηκε επίσης το θέμα των υποψηφιοτήτων της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, με τον Γάλλο πρόεδρο να τονίζει πως ελπίζει ότι το ζήτημα θα λήξει σύντομα, κάτι που, όπως είπε, θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της Ατλαντικής Συμμαχίας. Ως προς τα θέματα του Καυσκάσου που επίσης αποτέλεσαν σύμφωνα με το Ελιζέ αντικείμενο διαβούλευσης, ο Γάλλος πρόεδρος κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να εργαστεί προς την κατεύθυνση της επανάληψης των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν ενώ εκ παραλλήλου τάχθηκε και υπέρ της διαδικασίας εξομάλυνσης των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και την Αρμενία. Τέλος, ο Γάλλος πρόεδρος συλλυπήθηκε τον Ερντογάν και όλο το τουρκικό λαό αναφορικά με το τρομοκρατικό χτύπημα στην Κωνσταντινούπολη και διαβεβαίωσε την τουρκική πλευρά ότι η Γαλλία της συμπαραστέκεται στον αγώνα της ενάντια στην τρομοκρατία. Προηγουμένως, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέφρασε την απογοήτευση του και απέρριψε, χαρακτηρίζοντας ανεύθυνες, τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού εναντίον των ΗΠΑ. Ο Σοιλού ανέφερε ότι η Τουρκία δεν αποδέχεται τα συλλυπητήρια της αμερικανικής πρεσβείας για την βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εξαπέλυσε επίθεση στην Ουάσιγκτον με κατηγορίες ότι στηρίζουν την τρομοκρατία, αλλά έμμεσα πήγε να εμπλέξει και την Αθήνα, λέγοντας ότι εάν δεν είχε συλληφθεί η ύποπτη θα είχε διαφύγει στην Ελλάδα. Ούτε ένα 24ωρο αργότερα, έκανε στροφή 180 μοιρών, ευχαριστώντας Αμερική και Ελλάδα. Η Τουρκία, όμως, συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η κουρδική οργάνωση Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), που δρα στη βόρεια Συρία, βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Η συνεργασία της Ουάσιγκτον με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις βασική συνιστώσα των οποίων είναι το YPG, στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας προκαλεί μεγάλες τριβές στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια. Ο εκπροσωπος του Στεητ Ντιπαρτμεντ επισήμανε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν απερίφραστα την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και στέκονται αλληλέγγυες με την Τουρκία, πολύτιμο σύμμαχό τους στο ΝΑΤΟ. Απορρίπτουμε και είμαστε βαθιά απογοητευμένοι από οποιαδήποτε ανεύθυνα σχόλια που υποδηλώνουν ότι οι ΗΠΑ είχαν οποιονδήποτε ρόλο ή ευθύνη σε αυτήν την απεχθή επίθεση εναντίον Τούρκων πολιτών. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τις τουρκικές αρχές στην έρευνά τους». Ειδήσεις σήμερα: Θρίλερ με τους ρωσικής κατασκευής πυραύλους στην Πολωνία – «Απίθανο» να βλήθηκαν από Ρωσία, λέει ο Μπάιντεν Βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και τοπικά στα βόρεια Οι νέες λίστες για το «καλάθι του νοικοκυριού» – Με δύο «φίλτρα» η παρακολούθηση των τιμών

