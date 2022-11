Κόντρα Γεωργιάδη – Τσακαλώτου: «Πάτε να στήσετε Novartis No2» – «Υπάρχει κρίση δημοκρατίας»

Έντονη αντιπαράθεση είχαν στη Βουλή Άδωνις Γεωργιάδης και Ευκλείδης Τσακαλώτος για τις παρακολουθήσεις και την ακρίβεια. Η αρχή εγινε με την τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις και της χρέωσε καλλιέργεια τοξικού κλίματος. Ο κ. Τσακαλώτος μίλησε παράλληλα για έλλειμμα Δημοκρατίας και ισχυρίστηκε πως η κυβέρνηση πρέπει να πέσει. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησε και ο ίδιος στην άποψη οτι οι καταγγελίες κατά της κυβέρνησης εκπορεύονται από επιχειρηματίες που έχουν δυσαρεστηθεί απο την κατανομή των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης λέγοντας «όταν δεν μπορείτε να τους στηρίξετε ολους δημιουργούνται προβληματάκια» Απαντώντας ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδυσεων είπε αρχικά: «Η κυβέρνηση είναι εκλεγμένη με 4ετη θητεία. Το πότε θα λήξει η θητεία της ορίζει το Σύνταγμα. Το ότι δεν αρέσει σε εσάς δε σημαίνει ότι πρέπει να πέσει ή πάσχει από έλλειμμα πολιτικής νομιμοποίησης», για να προσθέσει «γιατί δεν είναι εδώ η κ. Φωτίου σήμερα; Σήμερα που ήρθατε ως επικεφαλής των 53 και είναι μέρος της. Και είπε ενώπιον του λαού, ότι ο λόγος που οι ολιγάρχες χτυπούν τη κυβέρνηση είναι ότι δεν είναι ευχαριστημένοι από τη μοιρασιά. Γιατί δεν είναι εδώ; Την κρύψατε; γιατί; Άνωθεν εντολή προφανώς…». Συνεχίζοντας ο κ Γεωργιάδης είπε: «Όταν μιλάτε για κρίση δημοκρατίας, μπορείτε να μου την εξηγήσετε; Δεν λειτουργούν οι θεσμοί και το κοινοβούλιο; Δεν είμαστε νόμιμα εκλεγμένοι; Αν μου πείτε τη λίστα των υποκλοπών Βαξεβάνη υιοθετείτε τι λέει το καφενείο. Γιατί απόδειξη σύνδεσης Μητσοτάκη με τις λίστες δεν έχει υπάρξει. Ο Ματζουράνης είπε δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αλλά υπάρχουν 2-3 πρόθυμοι να καταθέσουν αν πάρουν τον χαρακτηρισμό μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Νόμιζα ότι αυτή την απόφαση τη παίρνουν οι δικαστές. Εκτός αν έχει γίνει εθνικός εισαγγελέας. Εσείς που στήσατε 10 κάλπες, με βάση τους κουκουλοφόρους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, μάθατε ποτέ ότι και οι 10 αθωωθήκαμε; Ότι και ο Λοβέρδος αθωώθηκε με 10-0, ότι δεν υπήρχε ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο; Ζητήστε εσείς τώρα να φύγει η κουκούλα. Όχι μόνο αυτό, αλλά πάτε να στήσετε Novartis ν.2 αφού οι πρώτοι τη γλίτωσαν λέει ο κ. Μαντζουράνης να το κάνετε και εσείς. Εσείς δεν το λέτε τοξικό; Λάσπη συκοφαντία ψέμα και συνομωσία για άλλη μια φορά», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός και αναφερόμενος στην οικονομία πρόσθεσε: «Αν αθροίσετε τα 5 χρόνια που ήσασταν υπουργός, το 22’ σας ρίχνουμε νταμπλ σκορ». Απαντώντας ο κ. Τσακαλώτος είπε πως η σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας ξεκινά τη περίοδο 2009-2015 όταν και «φαλιρίσατε τη χώρα». «Μη μου κάνετε μαθήματα να συγκρίνουμε την ανάπτυξη. Η δική σας κυβέρνηση χρεοκόπησε τη χώρα και μειώσατε το εισόδημα 25%», είπε και πρόσθεσε: «υπάρχει κρίση δημοκρατίας; Όχι αν αυτό που νομίζετε είναι ότι ψηφίζουμε εκλογές, περνάνε 4 χρόνια και μετά ξαναψηφίζουμε. Όταν το δικαστικό σώμα κυνηγάει μαρτυριάρηδες που μαρτυρούν και όχι τους κατεργάρηδες που κάνουν το παράπτωμα υπάρχει κρίση. Όταν λέει ο πρωθυπουργός άπλετο φως και δεν λέει τίποτα και στήνετε επιτροπές για να μη μάθει ο λαός τίποτα. Προσέξτε γιατί η κρίση δημοκρατίας χτυπάει και αυτούς που δεν είχαν τα μάτια και αυτιά τους ανοιχτά που κερδίσανε κάποιοι άλλοι μετά. Η κρίση δημοκρατίας είναι απειλή όχι μόνο για μας αλλά και για σας για τους δικούς σας βουλευτές». «Κρατάω τη φράση σας, κρίση δημοκρατίας είναι όταν κλείνεις τα μάτια σου και αφήνεις πράγματα να περνούν. Τη φράση Πολάκη πρέπει να κλείσουμε πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή για να κερδίσουμε εκλογές την ακούσατε; Εσείς τι κάνατε όταν συνάδελφός σας είπε να κλείσουμε φυλακή; Και αν δεν κάνατε τίποτα γι’ αυτό δεν έχετε και εσείς ευθύνη που το δεχθήκατε να γίνει; Δεν είστε μέρος της απειλής της δημοκρατίας;», απάντησε ο κ. Γεωργιάδης και σημείωσε: «είστε πολύ πονηρός σας μιλάω για ανάπτυξη και οικονομία και μιλάτε για 13-14. Μπα; Τότε ήταν η μείωση 25%; Να πάμε λίγο στο πρώτο μνημόνιο λοιπόν, για πείτε μου λίγο, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Γ. Ραγκούσης σας λέει τίποτα; Π. Κουρουμπλής, Τζάκρη, Μωραΐτης; Η μισή κυβέρνσηη του Γ. Παπανδρέου. Αν ευθύνονται αυτοί που δεν ήταν στην εξουσία δεν ευθύνονται αυτοί που κυβερνούσαν;». Ειδήσεις σήμερα: Αστυνομικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα έψαχνε Γκιουλενιστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει το Nordic Monitor Αυξήσεις στις συντάξεις, μόνιμες οι μειώσεις στις εισφορές – Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν

