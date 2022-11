Μενέντεζ: Δικτάτορας ο Ερντογάν, δεν εγκρίνω την πώληση των F-16

Σαφώς καταγγελτικός απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την εμπρηστική ρητορική, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έκλεισε την πόρτα στον Ταγίπ Ερντογάν για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-16. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε αυταρχικό τον Τούρκο πρόεδρο ενώ δήλωσε ότι συνομιλεί με δικτάτορες. «Αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία, εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, από τον Σι Τζιπίνκ της Κίνας μέχρι τον Πούτιν της Ρωσίας. Πράγματι, ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας και κρατά σημειώσεις. Γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε ο Πρ. Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. «Όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και έχω λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν F-16 στην Τουρκία», τόνισε ο Μενέντεζ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της». Ο Μενέντεζ ξεκαθάρισε πως δεν θα επιτρέψει την πώληση μαχητικών στην Τουρκία. «Σήμερα η απειλή της προσάρτησης των κατεχόμενων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Τούτων δοθέντων, δεν πιστεύω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δώσουν τα μαχητικά F-16 στα χέρια του προέδρου Ερντογάν. Και γι’ αυτό, ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω την πώληση κανενός F-16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσει την εκστρατεία των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο γερουσιαστής, που παραμένει πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας, ξεκαθάρισε με την πιο σκληρή γλώσσα, ότι η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα, και τόνισε ότι η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. «Η συνεχιζόμενη επιθυμία του Ερντογάν να προβάλλει τον απολυταρχισμό του στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Αμερική να σταθεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας δείξουμε στους δικτάτορες του κόσμου ότι δεν μπορούν μονομερώς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με προσαρτήσεις όποτε το επιθυμούν. Ας εργαστούμε μέχρι και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης να φύγει από το νησί της Κύπρου δια παντός», υπογράμμισε ο Μενέντεζ.

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )