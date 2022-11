Νικόλ Μαλλιωτάκη: Το Κογκρέσο θα συνεχίσει να λέει «όχι» για τα F16 στην Τουρκία

Την βεβαιότητα ότι η διακομματική αντίθεση που επικρατεί στο Κογκρέσο για τα F16 θα συνεχιστεί, εκφράζει στην ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην Ουάσινγκτον, Λένα Αργύρη, η ελληνοαμερικανίδα βουλευτής της Νέας Υόρκης Νικόλ Μαλλιωτάκη η οποία επανεξελέγη με άνεση στην περιφέρεια της. Η κ. Μαλλιωτάκης μάλιστα λέει ότι δεν ισχύει η άποψη ότι μια Ρεπουμπλικανική Βουλή θα είναι πιο φιλική προς την Τουρκία. Ανεξαρτήτως τελικής κατάληξης της τροπολογίας Πάπας, αυτό που επιτεύχθηκε είναι η αποστολή ενός αυστηρού μηνύματος προς την Τουρκία αλλά και τον Λευκό Οίκο ότι η πώληση ή η αναβάθμιση των F16, συναντά σημαντικά και μάλιστα διακομματικά εμπόδια στο Κογκρέσο σημειώνει επίσης στην συνέντευξή της στην κρατική τηλεόραση. Η ελληνοαμερικανίδα βουλευτής της Νέας Υόρκης αναφέρει: «Ολόκληρη η διαδικασία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και έστειλε ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στη κυβέρνηση ότι υπάρχει διακομματική αντίθεση τόσο στη Βουλή όσο και στη Γερουσία. Συνεργαζόμαστε με τον γερουσιαστή Μενέντεζ ως πρόεδρο της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και εγώ συνεργάζομαι με τον Μάικ Μακόλ ο οποίος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία σε μια τέτοια πώληση. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό, πολύ καλό σημείο. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την προστασία των συμμάχων μας». Η Νικόλ Μαλλιωτάκης απορρίπτει την θεωρία που θέλει τους Ρεπουμπλικανούς να είναι πιο φιλικοί με την Τουρκία θυμίζοντας ότι το καλοκαίρι η τροπολογία Πάπας πέρασε στην ολομέλεια εξαιτίας της στήριξης του κόμματος της. «Στη Γερουσία σίγουρα έχετε έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο τον Γερουσιαστή Μενέντεζ που θα κρατήσει τη θέση του ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Αλλά και με τη Βουλή, που περνάει στους Ρεπουμπλικάνους, δεν νομίζω ότι αυτό θα υπάρξει διαφορά. Εξακολουθείτε να βλέπετε ότι η πλειοψηφία των μελών της Βουλής αντιτίθεται στην πώληση και όταν αυτή η τροπολογία ήρθε στην ολομέλεια μπορέσαμε να πάρουμε τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών, ήταν αυτοί που τελικά βοήθησαν στην υπερψήφιση του νομοσχεδίου. Οι Δημοκρατικοί δεν είχαν μόνοι τους τις ψήφους για να περάσουν αυτήν την τροπολογία. Ήταν οι ψήφοι των Ρεπουμπλικανών που ο Γκας Μπιλιράκης και εγώ μπορέσαμε να φέρουμε, πάνω από 60 ψήφοι, που την έκαναν τελικά να περάσει. Επομένως, ήταν πραγματικά μια διακομματική προσπάθεια και δεν θα είχε περάσει χωρίς διακομματική υποστήριξη». Η επιβεβαίωση της στήριξης της Ελλάδος και της Κύπρου τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το Κογκρέσο στην σκιά της συνεχιζόμενης τουρκικής επιθετικότητας είναι κρίσιμης σημασίας αναφέρει η κ Μαλλιωτάκης. «Ανησυχούμε πάντα όταν πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να πει ή να κάνει ο τύπος (Ερντογαν) και συμπεριφέρεται επιθετικά και η ρητορική του είναι προβληματική. Αλλά νομίζω ότι γι’ αυτό ξέρετε, χρειαζόμαστε τα μέλη του Κογκρέσου και χρειαζόμαστε τη κυβέρνηση να επιβεβαιώσει την υποστήριξή της στους συμμάχους μας στην περιοχή». - ΕΡΤ Ειδήσεις σήμερα: Αστυνομικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα έψαχνε Γκιουλενιστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει το Nordic Monitor Αυξήσεις στις συντάξεις, μόνιμες οι μειώσεις στις εισφορές – Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν

