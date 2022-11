Πόλεμος στην Ουκρανία: Παναγιωτόπουλος – Φλώρος ενημέρωσαν την «Ομάδα Επαφής» για την ελληνική βοήθεια Η τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Επαφής οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού ‘Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Ώστιν Οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή αμυντικού εξοπλισμού, στην εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και στη συνεργασία μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών για κάλυψη των εξοπλιστικών αναγκών συζητήθηκαν σε τηλεδιάσκεψη της Ομάδας Επαφής για την ‘Αμυνα στην Ουκρανία, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού ‘Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Ώστιν (Lloyd Austin), με συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών ‘Αμυνας και υψηλόβαθμων Αξιωματούχων. Κατά την παρέμβασή του, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια που έχει παρασχεθεί από τη χώρα μας στην Ουκρανία, όπως πυρομαχικά των 155 χλσ. και προσφάτως, τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-1 και τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του ουκρανικού λαού για προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, που υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, ενώ υπογράμμισε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουκρανία, συνοδεύοντας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κατέστησε κοινωνό του μεγέθους της καταστροφής και του ανθρώπινου πόνου που προκάλεσε ο πόλεμος, προστίθεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε, επίσης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Ειδήσεις σήμερα: Ινδός food blogger στραγγάλισε την κοπέλα του, την τεμάχισε και την τάισε σε σκυλιά Τρία «κύματα» κακοκαιρίας μέχρι και την Κυριακή – Έρχονται ισχυρές καταιγίδες Το Πεκίνο ζητά «ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση» για τον πύραυλο στην Πολωνία BEST OF NETWORK 16.11.2022, 17:31 16.11.2022, 19:33 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 19:12 16.11.2022, 19:11 16.11.2022, 22:56

