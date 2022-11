Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: Η Ελλάδα δεν ξέρει τα όριά της, μην τα βάζετε μαζί μας

Σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις για την Ελλάδα προχώρησε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε από τη σύνοδο της G20 στην οποία συμμετέχει. Ερωτηθείς για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ελλάδα και αν αυτό συζητήθηκε στη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο Ερντογάν απάντησε ότι «η Ελλάδα δεν ξέρει τα όρια της. Αυτή τη στιγμή είμαστε γείτονες. Μην τα βάζετε μαζί μας». «Στην Ελλάδα 2-3 ονόματα υπάρχουν που δεν κάθονται ήσυχα, κάνουν συνεχώς τέτοιες δηλώσεις, λένε συνεχώς τέτοια λόγια, δεν ξέρουν τα όριά τους» πρόσθεσε ο Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος επανέλαβε, μάλιστα, την απειλή του με τη φράση «μπορεί ξαφνικά να έρθουμε μια νύχτα» προσθέτοντας ότι «αυτά για μένα είναι ευγενικά λόγια». Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο θέμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου λέγοντας «εξοπλίστε τα όσο περισσότερο θέλετε, τίποτα από αυτά δεν θα σας ωφελήσει». «Υπάρχει η Τουρκία εδώ, θα ξέρετε την θέση σας. Αν διαβάσετε την ιστορία και το παρελθόν θα το δείτε. Όσα αεροπλάνα και όπλα έρθουν, δεν θα ωφελήσουν»» είπε ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος. Ο Τούρκος πρόεδρος ρωτήθηκε και για την αντίδραση της Ελλάδας όσον αφορά στην απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών για την παραχώρηση καθεστώτος παρατηρητή στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος και απάντησε: «Η απόφαση που ελήφθη ήταν νόμιμη. Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός και καμίας χώρας. Θα δώσουμε την απαραίτητη απάντηση σε όσους χώρες προσεγγίζουν αρνητικά το θέμα». Πύραυλος στην Πολωνία και συμφωνία για τα σιτηρά Στην ίδια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε και στο θέμα με τον πύραυλο που έπεσε στην Πολωνία δηλώνοντας ότι σέβεται τη διάψευση της Μόσχας πως ο πύραυλος που σκότωσε δύο Πολωνούς πολίτες είχε πυροδοτηθεί από τη Ρωσία. «Ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για ένα ρωσικό πύραυλο θα ήταν μια πρόκληση. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να φέρουμε την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι (των διαπραγματεύσεων). Οι προκλήσεις δεν βοηθούν», εκτίμησε ο Τούρκος πρόεδρος. «Η ανακοίνωση της Ρωσίας ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτούς και οι δηλώσεις Μπάιντεν ότι οι πύραυλοι αυτοί δεν είναι ρωσικής κατασκευής δείχνουν ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με τη Ρωσία», πρόσθεσε. Ο Ερντογάν σημείωσε ότι η κατάσταση πρέπει να ερευνηθεί και ότι θα συνομιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν επιστρέψει στην Τουρκία O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε, επίσης, «πεπεισμένος» ότι η συμφωνία για τις εξαγωγές των ουκρανικών σιτηρών θα παραταθεί μετά τις 19 Νοεμβρίου, ενώ πρόσθεσε ότι η Άγκυρα καταβάλλει προσπάθειας προκειμένου να παραταθεί για ένα έτος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Μπαλί. Ειδήσεις σήμερα: GNTM5: Το «golden pass» πρόλαβε να… πηδήξει από το καράβι πριν βουλιάξει – Δείτε βίντεοΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του για πρόεδρος το 2024 Πολωνία: Eπιβεβαιώνει επίσημα πως «πύραυλος ρωσικής κατασκευής» έπληξε την επικράτεια σκοτώνοντας δύο πολίτες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )