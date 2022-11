Στην Αθήνα την Παρασκευή ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντς Θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο – «Θέματα πολιτικής και ασφάλειας» στην ατζέντα των συνομιλιών O Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ Μπένι Γκαντς θα πραγματοποιήσει επίσκεψη για θέματα πολιτικής και ασφάλειας στην Ελλάδα την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συναντηθεί με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο ανακοίνωσε το απόγευμα η Ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει κατάθεση στεφάνου σε επίσημη τελετή στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην Αθήνα. Θα έχει διευρυμένη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ.Νίκο Παναγιωτόπουλο & τους συνεργάτες τους. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, κ..Νίκο Παναγιωτόπουλο. Θα υπάρξει και προσωπική συνάντηση μεταξύ των 2 υπουργών. 3/4 — Israel in Greece (@IsraelinGreece) November 16, 2022 Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ θα γίνει δεκτός με τιμητική φρουρά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στην Αθήνα και θα έχει διευρυμένη συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και τους συνεργάτες τους. Θα ακολουθήσει κοινή δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιωτόπουλο, ενώ θα υπάρξει και προσωπική συνάντηση μεταξύ των δύο υπουργών. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ θα συνοδεύεται από αξιωματούχους του Υπουργείου, τον Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα κ. Νόαμ Κατς και τον Στρατιωτικό Ακόλουθο στην Αθήνα Συνταγματάρχη Tal Wallenberg. Η επίσκεψη Γκαντς στην Αθήνα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στα τέλη Οκτωβρίου αλλά η Ισραηλινή πλευρά την ακύρωσε επικαλούμενη λόγους που επέβαλλαν την παραμονή του στο Τελ Αβίβ. Πρόσφατα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας μετέβη στην Άγκυρα όπου είχε επαφές με την τουρκική πολιτική ηγεσία. Ειδήσεις σήμερα: Αστυνομικός της τουρκικής πρεσβείας στην Ελλάδα έψαχνε Γκιουλενιστές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτει το Nordic Monitor Αυξήσεις στις συντάξεις, μόνιμες οι μειώσεις στις εισφορές – Στη Βουλή το ασφαλιστικό νομοσχέδιο Πετρελαιοφόρο ισραηλινών συμφερόντων χτυπήθηκε από drone με εκρηκτικά ανοιχτά του Ομάν BEST OF NETWORK 16.11.2022, 17:31 16.11.2022, 19:33 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 19:12 16.11.2022, 19:11 16.11.2022, 15:30

