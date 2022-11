ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του για το σκάνδαλο των υποκλοπών «Το σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης» υποστηρίζει η αξιωματική αντιπολίτευση «Το καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του όπως ακριβώς λειτουργεί τόσο καιρό με τις παρακολουθήσεις: Με όρους μαφίας» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση, προσθέτοντας πως «το σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: Το σχέδιο νόμου για τις παρακολουθήσεις αποτελεί ταφόπλακα στην προσπάθεια διαλεύκανσης και επιβεβαιώνει πανηγυρικά την ενοχή Μητσοτάκη. – Παραπέμπει ενδεχόμενη ενημέρωση των πολιτών για παρακολούθησή τους μετά το πέρας τριετίας. Δεν προβλέπει αναδρομική ισχύ και διασφαλίζει την ομερτά για το σκάνδαλο μέχρι τις εκλογές, αφού ως τότε δεν θα μπορεί κανείς να μάθει ποιος ήταν ο λόγος παρακολούθησης από την ΕΥΠ όχι μόνο των κ. Ανδρουλάκη και Κουκάκη αλλά ακόμα και υπουργών του κ. Μητσοτάκη που είχαν μολυνθεί ταυτόχρονα και από το Predator. – Ακόμα και μετά την τριετία, ένα τριμελές όργανο που την πλειοψηφία θα έχουν ο διοικητής και η εισαγγελέας της ΕΥΠ, αυτοί δηλαδή που αποφάσισαν την παρακολούθηση, θα αποφασίζουν εάν θα ενημερωθεί ο πολίτης που έχει παρακολουθηθεί. – Ο Διοικητής της ΕΥΠ θα αποφασίζει ποιο κακόβουλο λογισμικό θεωρείται… παράνομο – Επισπεύδει στους έξι μήνες την αυτόματη διαγραφή υλικού παρακολουθήσεων. Το καθεστώς Μητσοτάκη προσπαθεί να καλύψει τα ίχνη του όπως ακριβώς λειτουργεί τόσο καιρό με τις παρακολουθήσεις: Με όρους μαφίας. Ειδήσεις σήμερα: Χειροπέδες σε 61χρονο που παρίστανε τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής – Είχε αποσπάσει τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ Αντιμέτωπος με ακόμη επτά σεξουαλικά αδικήματα ο Κέβιν Σπέισι H Μπιγιονσέ γράφει ιστορία στα Grammy με 9 υποψηφιότητες BEST OF NETWORK 16.11.2022, 12:21 15.11.2022, 12:25 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 09:27 16.11.2022, 09:29 16.11.2022, 10:10

