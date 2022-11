Αμερικανοί βουλευτές για το μπλόκο στα F16: Η Τουρκία παραβιάζει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της Ελλάδας Στην τελική ευθεία η διαμόρφωση του νομοσχεδίου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA) των ΗΠΑ Με μια ύστατη προσπάθεια λίγο πριν την τελική ευθεία για την διαμόρφωση του Νομοσχεδίου για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA), Αμερικανοί βουλευτές συνεχίζουν να πιέζουν για την υιοθέτηση μιας τροπολογίας, η οποία θα διασφαλίζει ότι τα αμερικανικά μαχητικά F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για την παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Η τροπολογία του βουλευτή Κρις Πάππας εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία τον Ιούλιο, έχοντας εξασφαλίσει διακομματική στήριξη. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, αντίστοιχη τροπολογία δεν εντάχθηκε στο αντίστοιχο νομοσχέδιο της Γερουσίας για σειρά κυρίως διαδικαστικών λόγων. Με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή τα δύο νομοθετικά Σώματα του Κογκρέσου βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για την διαμόρφωση της τελικής εκδοχής του νομοσχεδίου, ο βουλευτής Κρις Πάππας, μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας για τα ελληνικά θέματα (Hellenic Caucus), ηγήθηκε της προσπάθειας για την αποστολή διακομματικής επιστολής προς την ηγεσία της Επιτροπής Αμυντικών Υποθέσεων στην Βουλή και στην Γερουσία. Την επιστολή υπογράφουν 22 βουλευτές, οι οποίοι προτρέπουν να διατηρηθεί στο NDAA η διακομματική τροπολογία που θέτει περιορισμούς στην δυνατότητα της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να πουλήσει αεροσκάφη F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία. Όπως αναφέρεται στην επιστολή «σε μια στιγμή που πρέπει να προωθήσουμε την ενότητα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αμερικανικά όπλα δεν χρησιμοποιούνται για πολεμικές ενέργειες εντός συμμαχίας. Η Τουρκία έχει χρησιμοποιήσει τον υπάρχοντα στόλο της από F-16 για να παραβιάσει επανειλημμένα την κυριαρχία και τον εδαφικό εναέριο χώρο της Ελλάδας, υπονομεύοντας την ενότητα εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ». Προστίθεται πως οι ΗΠΑ εξετάζουν «το ενδεχόμενο της πώλησης και της αναβάθμισης των F-16 στην Τουρκία παρά τη συνεχιζόμενη παραβίαση του Νόμου για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA)». Ακόμη επισημαίνεται ότι «η ένταξη της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί και δεν πρέπει να θωρακίσει την κυβέρνηση (του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ) Ερντογάν από το είναι υπεύθυνη για τη συμπεριφορά της απέναντι στους πολιτικούς ιθύνοντες των ΗΠΑ. Επιπλέον, η ολοένα και πιο πολεμική συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα – έναν πραγματικά αξιόπιστο, δημοκρατικό σύμμαχο του ΝΑΤΟ – δεν μπορεί να αγνοηθεί». Ειδήσεις σήμερα: Χαλάει ο καιρός με τρία «κύματα» κακοκαιρίας μέχρι το τέλος του μήνα Ποιες είναι οι 12 κατηγορίες πολιτών που βγαίνουν κερδισμένες με το μίνι ασφαλιστικό Τίτλοι τέλους με αστερίσκους στην κρίση του πυραυλικού χτυπήματος στην Πολωνία BEST OF NETWORK 16.11.2022, 17:31 17.11.2022, 08:35 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 19:12 16.11.2022, 19:11 16.11.2022, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )