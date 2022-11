Γεωργιάδης για τα αντικλεπτικά στα γάλατα: «Φυσιολογικό να θέλουν τα σούπερ μάρκετ να προστατεύσουν την περιουσία τους» O υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για φαινόμενο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα σε «Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία Στα φαινόμενα των αντικλεπτικών σε βρεφικά γάλατα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, στην εβδομαδιαία επίσκεψή του σε σούπερ μάρκετ για το «καλάθι του νοικοκυριού». O κ. Γεωργιάδης έκανε λόγο για φαινόμενο που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα σε «Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία που γίνεται το ίδιο». «Είναι φυσιολογικό να θέλουν κάποιες αλυσίδες να προστατεύσουν την περιουσία τους, αυτό όμως δεν είναι ο κανόνας στην Ελλάδα» πρόσθεσε ο υπουργός. «Ο κανόνας στην Ελλάδα τώρα είναι ότι όπως απέδειξε η μελέτη του ΙΕΛΚΑ εάν ψωνίζατε από το καλάθι με τις τιμές της περασμένης εβδομάδας κέρδιζες στα ψώνια σου 12%. Με τις νέες τιμές που έχουμε από σήμερα κερδίζεις ακόμα περισσότερο από 12%, η διαφορά είναι μεγάλη… Δεν χρειάζεται να πω αυτό που έλεγα πάντα ότι θα πάω εκεί που αυξάνονται οι τιμές, γιατί καμία αλυσίδα δεν έχει αυξήσει τις τιμές, όλες οι αλυσίδες έχουν μειώσει τις τιμές, έχουν μπει σε μία λογική να βοηθήσουν τον κόσμο…δεν υπάρχει αλυσίδα που δεν έχει κάνει το κάτι παραπάνω» υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης. Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» BEST OF NETWORK 17.11.2022, 15:00 17.11.2022, 16:52 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 16:30

