Δένδιας: Συναντήθηκε με τον Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Ξεκάθαρη καταδίκη του τουρκολιβυκού μνημονίου Όπως επεσήμαναν διπλωματικές πηγές, ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα Συνάντηση με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ (Khalifa Haftar), επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), είχε στη Βεγγάζη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης και η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως επεσήμαναν διπλωματικές πηγές, ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα σκληρά λόγια κατά της παρουσίας των τουρκικών στρατευμάτων στη χώρα. Συνάντηση με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), Στρατάρχη Khalifa Haftar, στη Βεγγάζη. Στο επίκεντρο η ανάγκη σταθεροποίησης της Λιβύης & η προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. pic.twitter.com/iUemqdmDAx— Nikos Dendias (@NikosDendias) November 17, 2022 Ακόμη, καταδίκασε ξεκάθαρα τα τουρκολιβυκά μνημόνια. Σημείωσε, δε, πως αν μέχρι τον Ιανουάριο δεν γίνουν εκλογές θα πρέπει να ληφθούν άλλες δράσεις. Ο στρατάρχης Χαφτάρ μίλησε με ιδιαίτερα θετικά λόγια για τις σχέσεις της Βεγγάζης με την Αθήνα, καθώς και για τον συντονισμό των διπλωματικών ενεργειών και με το Κάιρο. Στη συνέχεια, στο λιμάνι της Βεγγάζης ο κ. Δένδιας παρευρέθη σε εκδήλωση παρουσίασης της συνεισφοράς της Ελλάδας στο πρόγραμμα WFP για την αποκατάσταση του λιμένα της πόλης, κρίσιμου σημείου εισόδου για τρόφιμα και ανθρωπιστική και επισιτιστική βοήθεια στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Αφρικής και του Σαχέλ. Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ»

