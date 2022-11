Διπλωματικό επεισόδιο κατά την επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη

Παγίδα στον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, επιχείρησε να στήσει η μεταβατική κυβέρνηση Ντμπέιμπα στη Λιβύη με αφορμή την επίσκεψη του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στη χώρα και συγκεκριμένα στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Ο εκβιασμός στήθηκε όταν το αεροσκάφος το οποίο μετέφερε τον Νίκο Δένδια στη Λιβυή προσγειώθηκε στην Τρίπολη προκειμένου εκεί ο υπουργός Εξωτερικών να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι. Αρχικά η Τρίπολη δεν ήταν στο πρόγραμμα του ταξιδιού του κ. Δένδια στη Λιβύη. Όμως, πηγές του υπουργείου Εξωτερικών ανέφεραν πως, την παραμονή της επίσκεψης, ο Μένφι είχε ζητήσει να μεταβεί ο υπουργός και στην Τρίπολη για συνάντηση μαζί του. Η συνάντηση προγραμματίστηκε με την προϋπόθεση να δει μόνο αυτόν και να μην παραβρίσκεται κανείς άλλος. Όπως διαπιστώθηκε, όμως, στο αεροδρόμιο της Τρίπολης τον Νίκο Δένδια περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της μεταβατικής κυβέρνησης Ντμπέιμπα, Νάιλα Μανγκούς, η οποία υπέγραψε με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου την τουρκολιβυκή συμφωνία τον Οκτώβριο, που βασίζεται στο παράνομο τουρκολιβυκό «μνημόνιο» του 2019 το οποίο έχει καταδικαστεί από τη διεθνή κοινότητα. Ακολούθησαν συνεννοήσεις κατά τις οποίες η σκάλα του αεροπλάνου που μετέφερε τον Νίκο Δένδια δεν κατέβηκε ποτέ και τελικά αποφασίστηκε η ακύρωση της επίσκεψης στην Τρίπολη και η συνέχιση του ταξιδιού του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη προκειμένου να συναντηθεί με τον εκλεγμένο πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, καθώς και με άλλους Λίβυους αξιωματούχους. Τότε εξελίχθηκε η δεύτερη φάση του επεισοδίου με τις λιβυκές αρχές να αρνούνται να εγκρίνουν το σχέδιο πτήσης του αεροσκάφους με τον Νίκο Δένδια προς τη Βεγγάζη. Τελικά το αεροπλάνο απογειώθηκε με καθυστέρηση και δια του FIR Μάλτας έφτασε μέχρι τον ενάεριο χώρο πάνω από την ανατολική Λίβυη προκειμένου να προσγειωθεί τελικά στη Βεγγάζη. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-coefvd7f5e15) Υπενθυμίζεται ότι θέση της Αθήνας, με την οποία ευθυγραμμίζεται και η Αίγυπτος, είναι η πως η θητεία της κυβέρνησης της Τρίπολης έχει λήξει και δεν έχει τη νομιμοποίηση να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες που δεσμεύουν το μέλλον της χώρας αλλά αντίθετα η μοναδική αποστολή της είναι να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές, κάτι που συνεχώς μεταθέτει. Κατά την επίσκεψη στη Βεγγάζη θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, παράδοση δωρεάς εμβολίων κατά του κορωνοϊού. Επιπλέον, κατά την παραμονή του στη Βεγγάζη, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί και σε εκδήλωση παρουσίασης συνεισφοράς της Ελλάδας σε πρόγραμμα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (World Food Programme) για την αποκατάσταση του λιμένα της Βεγγάζης. Ο λιμένας, όπως σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών, έχει ιδιαίτερη σημασία ως πύλη εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υποσαχάρια Αφρική για την αντιμετώπιση επισιτιστικών κρίσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βεγγάζης. Οι συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών με τους Λίβυους αξιωματούχους κατά την επίσκεψή του, τονίζει το υπουργείο, «αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Λιβύης, στη βάση πάντοτε του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιβύης και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου. Αναμένεται να συζητηθεί, επίσης, η συνταγματική βάση για τη διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη το συντομότερο δυνατόν». Ειδήσεις σήμερα: Κως: Ελεύθερος ο 35χρονος που παρενοχλούσε μαθήτριες – «Ήμουν μεθυσμένος, έχω μετανιώσει» Αμερικανοί βουλευτές για το μπλόκο στα F16: Η Τουρκία παραβιάζει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της Ελλάδας ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για το πρώτο εργαστηριακό κρέας πουλερικών για ανθρώπινη κατανάλωση έδωσε η FDA

