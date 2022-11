Επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη: Τουρκικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν για «διπλωματικό σκάνδαλο» την Ελλάδα «Ο Έλληνας υπουργός Δένδιας δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο, προκαλώντας διπλωματική κρίση με τη Λιβύη» γράφουν τα ΜΜΕ της Τουρκίας Παναγιώτης Σαββίδης 17.11.2022, 15:09 Η διπλωματική κρίση των τελευταίων ωρών, ανάμεσα σε Αθήνα και Τρίπολη, αποτελεί βασικό θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ, που προβάλλουν το θέμα σύμφωνα με τις θέσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης της Τρίπολης, η οποία δεν κρύβει τις σχέσεις και τους διαύλους επικοινωνίας με την Άγκυρα. «Διπλωματική έπαρση από τον Έλληνα υπουργό Δένδια! Ισχυρή αντίδραση από τη Λιβύη» σχολιάζει η εφημερίδα Aydinlik, σημειώνοντας πως ο Έλληνας ΥΠΕΞ αγνόησε την Λίβυα ομόλογό του. «Διπλωματική κρίση στη Λιβύη. Γύρισε πίσω αρνούμενος να κατέβει από το αεροπλάνο» γράφει για τον Νίκο Δένδια η εφημερίδα Aksam, υποστηρίζοντας πως ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών «έφυγε από το αεροδρόμιο χωρίς εξηγήσεις, προκαλώντας κρίση μεταξύ των δύο χωρών». Η εφημερίδα Takvim σημειώνει: «Αντίδραση από την Λιβύη στον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο» κατηγορώντας τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας για τις επαφές του στη συνέχεια με τον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ στην Βεγγάζη. «Κλιμακώνεται η διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Ελλάδα και Λιβύη» γράφει η Sozcu, συμπληρώνοντας πως «Αντιδρώντας στην άρνηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια να συναντηθεί με την Λίβυα ομόλογό του Najla Al-Mangoush. Η Λιβύη κάλεσε τον Έλληνα Επιτετραμμένο στο υπουργείο Εξωτερικών». «Ο Έλληνας υπουργός Δένδιας δεν κατέβηκε από το αεροπλάνο, προκαλώντας διπλωματική κρίση με τη Λιβύη» γράφει το δίκτυο TGRT Haber, σημειώνοντας πως ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών δεν θέλησε να συναντήσει την Λίθβυα ομόλογό του λόγω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με την Τουρκία. «Διπλωματικό σκάνδαλο στη Λιβύη από τον Έλληνα υπουργό Δένδια: Πολύ σκληρή αντίδραση από τη διοίκηση της Τρίπολης» γράφει η εφημερίδα Yeni Safak, υποστηρίζοντας πως ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας «έβαλε την υπογραφή του σε ένα τεράστιο διπλωματικό αίσχος στη Λιβύη». Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» Παναγιώτης Σαββίδης 17.11.2022, 15:09 BEST OF NETWORK 17.11.2022, 12:53 17.11.2022, 14:43 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 16.11.2022, 19:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )