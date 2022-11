Ερντογάν στην G20: Απείλησε την Ελλάδα, τα «άκουσε» από ΗΠΑ και Γαλλία

Η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάϊντεν πως «στηρίζει» το αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει F-16 και οι νέες απειλές – προειδοποιήσεις του Ταγιπ Ερντογάν προς την Ελλάδα πως μπορεί «μια νύχτα να έρθουν ξαφνικά», από το βήμα της συνόδου της Ομάδας των 20 (G20) στο Μπαλί της Ινδονησίας, κυριαρχούν τις τελευταίες ώρες στα τουρκικά ΜΜΕ με χαρακτηριστικούς τίτλους. Η παρουσία του Τούρκου προέδρου στη σύνοδο των G20 συνοδεύτηκε με ευθείες απειλές κατά της Ελλάδας. Χρησιμοποιώντας ένα διεθνές βήμα και μπροστά σε δεκάδες ξένα δίκτυα, ο Ερντογάν επανέλαβε εκ νέου την απειλή προς τη χώρα μας πως: «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία πολύ σημαντική δήλωση για τον ίδιο, που η Αθήνα θα πρέπει να λάβει υπόψη της. «Επιμένω στο μια νύχτα θα ρθούμε ξαφνικά. Είναι σημαντική για εμένα αυτή η δήλωση. Πρέπει η Ελλάδα να ξέρει τα όριά της και τους όρους γειτονίας. Όσο και αν γεμίζουν τα νησιά με όπλα, δεν θα τους ωφελήσει. Αν διαβάσουν το παρελθόν, θα δουν τι έχει συμβεί. Όσα είπα, δεν είναι ζήτημα ισχύος, είναι ζήτημα καρδιάς» δήλωσε προκλητικά ο Τούρκος πρόεδρος στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Βέβαια τα όσα προηγήθηκαν, κυρίως στις κατ΄ ιδίαν συναντήσεις του με τους προέδρους των ΗΠΑ και της Γαλλίας, Τζο Μπάιντεν και Εμανουέλ Μακρόν αντίστοιχα καθώς και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, μάλλον δεν θα ήταν και πολύ ευχάριστα για τον ίδιο. Στη συνάντηση με τον Τζο Μπάϊντεν έγινε γνωστό, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, πως ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στο αίτημα της Άγκυρας για τα F-16, το οποίο για την ώρα μπλοκάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων. Ωστόσo την ίδια ώρα ο γερουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, επαναλάμβανε σε όλους τους τόνους πως όσο βρίσκεται στην ίδια θέση και έχει λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού δεν θα συμφωνήσει να πουληθούν F-16 στην Τουρκία, συμπληρώνοντας ότι: «Δεν πρέπει να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της». Αναλυτές εκτιμούν πως η απόκτηση αμερικανικών F-16 από την Τουρκία, θυμίζει την παροιμία : «μία στο καρφί και μία στο πέταλο» από τις ΗΠΑ. Προηγήθηκε η ανακοίνωση αποδοκιμασίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, της απόφασης του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών να δεχθεί ως παρατηρητή την «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», επισημαίνοντας πως : «Η απόφαση δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας στη Χάρτα του ΟΗΕ» και πως οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου ως μοναδική νόμιμη κυβέρνηση του νησιού. Στο τετ α τετ Ερντογάν – Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε ευθέως από τον Τούρκο ομόλογο του να αποφευχθεί οποιαδήποτε αναθέρμανση των εντάσεων στην ανατολική Μεσόγειο και να υπάρξει σε μόνιμη βάση η δυναμική αποκλιμάκωσης του προηγούμενου έτους. Η τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω και της ξεκάθαρης θέσης σε ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και από το γεγονός πως είναι σε ισχύ η αμυντική συμφωνία με την χώρα μας, για την οποία δεν κρύβει την ενόχλησή της η Τουρκία. Ο Τούρκος πρόεδρος συναντήθηκε και με την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την παράνομη μετανάστευση, αλλά και την κρίση στη Λιβύη. Θέματα που αφορούν άμεσα και την Ελλάδα. Μενέντεζ: Δικτάτορας ο Ερντογάν, δεν εγκρίνω την πώληση των F-16 Σαφώς καταγγελτικός απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και την εμπρηστική ρητορική, ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ έκλεισε την πόρτα στον Ταγίπ Ερντογάν για την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-16. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε αυταρχικό τον Τούρκο πρόεδρο ενώ δήλωσε ότι συνομιλεί με δικτάτορες και πως με τη συμπεριφορά του απειλεί και τα αμερικανικά συμφέροντα. «Αποκαλεί τους Κύπριους και όσους αγαπούν την ελευθερία, εχθρούς. Συνεργάζεται με ορισμένους από τους πιο βάναυσους δικτάτορες του κόσμου, από τον Σι Τζιπίνκ της Κίνας μέχρι τον Πούτιν της Ρωσίας. Πράγματι, ο Ερντογάν βλέπει την παράνομη προσάρτηση μέρους της Ουκρανίας και κρατά σημειώσεις. Γιατί θέλει να κάνει το ίδιο στη βόρεια Κύπρο και να προσαρτήσει τα κατεχόμενα εδάφη», ανέφερε ο Πρ. Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων Γερουσίας, Ρόμπερτ Μενέντεζ. «Όσο είμαι πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας και έχω λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού, δεν θα συμφωνήσω να πουληθούν F-16 στην Τουρκία», τόνισε ο Μενέντεζ και πρόσθεσε: «Δεν πρέπει να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της». «Η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο» «Σήμερα η απειλή της προσάρτησης των κατεχόμενων πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν. Τούτων δοθέντων, δεν πιστεύω ότι οι ΗΠΑ πρέπει να δώσουν τα μαχητικά F-16 στα χέρια του προέδρου Ερντογάν. Και γι’ αυτό, ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων δεν θα εγκρίνω την πώληση κανενός F-16 στην Τουρκία μέχρι να σταματήσει την εκστρατεία των προκλήσεων στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε χαρακτηριστικά. Ο γερουσιαστής, που παραμένει πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας, ξεκαθάρισε με την πιο σκληρή γλώσσα, ότι η επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας αποτελεί απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα, και τόνισε ότι η αμερικανική στάση δεν θα αλλάξει μέχρι να φύγουν τα στρατεύματα κατοχής από την Κύπρο. «Η συνεχιζόμενη επιθυμία του Ερντογάν να προβάλλει τον απολυταρχισμό του στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο σημαίνει ότι είναι πιο σημαντικό από ποτέ η Αμερική να σταθεί στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ας δείξουμε στους δικτάτορες του κόσμου ότι δεν μπορούν μονομερώς να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο με προσαρτήσεις όποτε το επιθυμούν. Ας εργαστούμε μέχρι και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης να φύγει από το νησί της Κύπρου δια παντός», υπογράμμισε ο Μενέντεζ. 