Ευρωβουλευτές ΝΔ: Να υπάρξει ευρωπαϊκή απάντηση στην προκλητική ρητορική του Ερντογάν Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ρώτησαν την Κομισιόν Επιτροπή για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, σε σχέση με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αναφορικά «με τις ευθείες απειλές πολέμου που εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο περιθώριο της Συνόδου των ηγετών των χωρών της G20, στο Μπαλί της Ινδονησίας». Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ σημειώνουν στην ερώτησή τους πως «ο Τούρκος Πρόεδρος κατηγορεί την Ελλάδα ότι “δεν γνωρίζει τα όριά της”, ως προς τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς και ότι επανέρχεται στο θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, χαρακτηρίζοντας ως “ανώφελο” τον εξοπλισμό τους» και υπενθυμίζουν τις απειλές Ερντογάν προς τις ελληνικές Αρχές ότι «μπορεί ξαφνικά να έρθουμε μια νύχτα». Επιπλέον, υπογραμμίζουν ότι «η Τουρκία, για μία ακόμη φορά, καταστρατηγώντας κάθε έννοια διεθνούς νομιμότητας και σε πλήρη αντίθεση με τις σχέσεις καλής γειτονίας και τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρησιμοποιεί άκρως προκλητική ρητορική και αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, απειλώντας τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή». Τέλος, οι ευρωβουλευτές της ΝΔ ρωτούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «για τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί, σε σχέση με τις απαράδεκτες δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, καθώς και για το πώς σχεδιάζει να απαντήσει σε αυτές». Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» Best of Network 17.11.2022, 12:53 17.11.2022, 12:52 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 16.11.2022, 19:00

