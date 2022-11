Κίνα: Την επέτειο 50 χρόνων διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Κίνας γιόρτασε η ελληνική πρεσβεία Η ελληνική πρεσβεία διοργάνωση μεγάλη συναυλία στο Πεκίνο – Φωτογραφίες Με μια μεγάλη συναυλία στο εμβληματικό Εθνικό Κέντρο Παραστατικών Τεχνών (National Center of the Performing Arts- NCPA) του Πεκίνου, την οποία παρακολούθησαν ο Κινέζος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Χου Χεπίνγκ, και περίπου 1.000 καλεσμένοι από τον πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και καλλιτεχνικό κόσμο της κινεζικής πρωτεύουσας, η Ελλάδα εόρτασε το βράδυ της Τετάρτης στην κινεζική πρωτεύουσα την επέτειο των 50 ετών από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο. Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μέσω μαγνητοσκοπημένου μηνύματος στην έναρξη της εκδήλωσης, εξέφρασε την πεποίθηση πως οι ελληνοσινικές σχέσεις βασίζονται σε στέρεες βάσεις και διέπονται από ένα διευρυνόμενο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και την αποφασιστικότητα περαιτέρω συνεργασίας. «Ενισχύσαμε τους δεσμούς μεταξύ των λαών μας και προωθήσαμε τη συνεργασία μας, στη βάση πάντα του αμοιβαίου σεβασμού και της αμοιβαίας κατανόησης» υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Δένδιας και διαμήνυσε ότι «ατενίζοντας το μέλλον, στηριζόμενοι στο εντυπωσιακό ιστορικό μας, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι σχέσεις μας μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση». Την εκδήλωση στον κορυφαίο καλλιτεχνικό χώρο του Πεκίνου συνδιοργάνωσαν η πρεσβεία της Ελλάδος στην Κίνα και το κινεζικό υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. «Ο πολιτισμός παραμένει ένας από τους πιο ανθεκτικούς πυλώνες των διμερών μας σχέσεων. Το σημερινό κονσέρτο είναι μία απόδειξη της αμοιβαίας δέσμευσής μας να ενισχύσουμε αυτή τη σχέση», ανέφερε ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κίνα, Γιώργος Ηλιόπουλος, χαιρετίζοντας τους προσκεκλημένους στην εκδήλωση. Στη συναυλία, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ παρουσίασε βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα από το έργο του Μίκη Θεοδωράκη «Έρως και Θάνατος», το μπαλέτο «Πλάσματα του Προμηθέα» του Μπετόβεν, και 2 κινεζικές μελωδίες, ενώ σε απευθείας μετάδοση, η Εθνική Παραδοσιακή Ορχήστρα της Κίνας παρουσίασε έργα κινεζικού ρεπερτορίου, κλείνοντας την συναυλία με ελληνικά τραγούδια. Ειδήσεις σήμερα: Διπλωματικό επεισόδιο με τον Δένδια στη Λιβύη – Ακυρώθηκε η επίσκεψη στην Τρίπολη Εξετάζεται «εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού» – Δείτε τις νέες λίστες με μειώσεις τιμών σε προϊόντα Ένοχος ο «Dr. Kontos» για 7 ανθρωποκτονίες ασθενών και 6 απόπειρες BEST OF NETWORK 17.11.2022, 11:40 17.11.2022, 08:35 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 09:08 16.11.2022, 19:00

