Κυβέρνηση: Αλλαγή ατζέντας με όπλο την οικονομία

Μπορεί η υπόθεση των υποκλοπών να μην έχει τελειώσει σε καμία περίπτωση, η κυβέρνηση, όμως, επιχειρεί να ξαναβρεί βηματισμό με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία που είναι, όπως αποτυπώνεται στις μετρήσεις, το βασικότερο κριτήριο ψήφου των πολιτών, αλλά και το μεγαλύτερο πεδίο ανησυχίας. Αρχής γενομένης από τα σούπερ μάρκετ, στο Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και στο υπουργείο Ανάπτυξης, βλέπουν με συγκρατημένα χαμόγελα το Καλάθι του Νοικοκυριού να δουλεύει και να λειτουργεί ως πεδίο ανταγωνισμού για τα σούπερ μάρκετ. Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε χθες ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης, στις περισσότερες αλυσίδες τα προϊόντα του καλαθιού έχουν είτε μειωμένες είτε στάσιμες τιμές, με λίγες ανατιμήσεις. Συγκεκριμένα, από το σύνολο 816 προϊόντων στο «καλάθι του νοικοκυριού» που είναι απολύτως συγκρίσιμα: -στα 186, ποσοστό 22%, η τιμή μειώθηκε -στα 555, ποσοστό 69% η τιμή παρέμεινε σταθερή -και σε 75, ποσοστό 9%, η τιμή αυξήθηκε ελαφρά στις περισσότερες περιπτώσεις. Εκτός από το σούπερ μάρκετ, βεβαίως, η κυβέρνηση έχει στραμμένο το βλέμμα τις και στις τιμές των καυσίμων. Στο κυβερνητικό επιτελείο είχε γίνει συζήτηση τις προηγούμενες εβδομάδες για επαναφορά της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με δεδομένο ότι παρατηρήθηκε αύξηση της τιμής του στην αντλία. Το γεγονός, όμως, ότι επήλθε μια ελαφρά αποκλιμάκωση της τιμής, συνδυαστικά με την αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής, κάνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να έχει δεύτερες σκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, η οριστικά απόφαση θα ληφθεί τις επόμενες μέρες, αν και αυτή τη στιγμή η επαναφορά της επιδότησης δεν είναι το κυρίαρχο σενάριο. Στο πακέτο των θετικών οικονομικών ειδήσεων η κυβέρνηση εντάσσει και το μίνι ασφαλιστικό που πήρε χθες τον δρόμο για τη Βουλή. Περιλαμβάνει ρυθμίσεις που εστιάζουν σε τέσσερις άξονες: Την οικονομική στήριξη ευάλωτων ομάδων. Τον εξορθολογισμό ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών διατάξεων. Ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα αγοράς εργασίας, ισότητας και κατάργησης των διακρίσεων στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, καθώς και για προνοιακά ζητήματα. Κορωνίδα του νομοσχεδίου είναι οι προβλέψεις για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 250 ευρώ έως τις 20 Δεκεμβρίου 2022 στους ευάλωτους συνταξιούχους με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια σε σχέση με την προηγούμενη καταβολή του Απριλίου 2022. Παράλληλα, υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεων για τα συνταξιοδοτικά, η παγίωση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, αυξάνονται οι δόσεις για τις ασφαλιστικές οφειλές από 12 σε 24, ενώ επεκτείνεται και η άδεια μητρότητας στον ιδιωτικό τομέα από 6 σε 9 μήνες. Την ίδια ώρα, στα ενεργειακά, πέραν των εν εξελίξει ερευνών για φυσικό αέριο, η κυβέρνηση δρομολογεί το επόμενο διάστημα συμφωνία και με τη Βουλγαρία, πέραν της Ιταλίας, για αποθήκευση φυσικού αερίου. Παράλληλα, ο υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας συγκαλεί την άλλη Τρίτη τη σύνοδο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, στην οποία θα συμμετάσχουν οι υπουργοί Ενέργειας από την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία, το Κοσσυφοπέδιο και τη Ρουμανία. με στόχο να συζητήσουν τα σχέδια για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, την πρόοδο στην υλοποίηση κρίσιμων υποδομών και τη στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ειδήσεις σήμερα:Νικόλ Μαλλιωτάκη: Το Κογκρέσο θα συνεχίσει να λέει «όχι» για τα F16 στην ΤουρκίαΑνησυχία στην Τουρκία για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας Ολυμπιακός: Δύσκολες ώρες για τον Χάμες Ροντρίγκες, έφυγε από τη ζωή ο πατριός του

