Κυπριακό: Δεν υπάρχει κοινό έδαφος για συνομιλίες και επίλυση, λέει ο Τατάρ

Την θέση ότι «όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή» μετέφερε στον Βοηθό Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, στο Τμήμα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων, Μίροσλαβ Γιέτζια, ο ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας μετά τη σημερινή συνάντηση στα κατεχόμενα. Ο Ε. Τατάρ εστιάζοντας με μια σύντομη τοποθέτηση στη συνάντηση του με τον κ. Γιέτζια, ανέφερε ότι «δεν είχε επιτευχθεί τίποτα στο θέμα της ομοσπονδίας και ότι έχει παρουσιαστεί η νέα πολιτική στη Γενεύη τον Απρίλιο του 2021. Η Δημοκρατία της Τουρκίας την υποστηρίζει πλήρως». Αναφέρθηκε στην τοποθέτηση του Τούρκου Προέδρου στον ΟΗΕ σχετικά με τη λύση των δυο κρατών και ισχυρίστηκε ότι «οι διαπραγματεύσεις θα μπορούσαν να ξεκινήσουν με την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο καθεστώς των Τουρκοκυπρίων. Οι αρνητικές επιπτώσεις των εμπάργκο συνεχίζονται και αντιβαίνουν στις αρχές της διεθνούς κοινότητας. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί τίποτα με τους Τουρκοκύπριους». Σύμφωνα με τον Ε. Τατάρ η κυριαρχική ισότητα είναι «κεκτημένο δικαίωμα» των Τουρκοκυπρίων, γεγονός που καλείται να λάβει υπόψη του και ο ΟΗΕ. «Ο κ. Γιέτζια κατάλαβε πολύ καλά τα λόγια του», ανέφερε ο Ε. Τατάρ στους Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι «όλοι γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κοινό έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή». Αναφέροντας επίσης ότι «ο διάλογος είναι επωφελής για όλους», ο Ε. Τατάρ επεσήμανε στον αξιωματούχο του ΟΗΕ ότι «η συνεργασία σε διάφορα θέματα συνεχίζεται στις τεχνικές επιτροπές», ενώ σημείωσε στον συνομιλητή του ότι τον Φλεβάρη διεξάγονται στις ελεύθερες περιοχές προεδρικές εκλογές. «Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου τουρκικού έθνους» Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης αντέδρασε στην απεικόνιση της Τουρκοκύπριας Νεβτζιχάν Ολουσούμ από το χωριό Καζιβερά ως Ελληνοκύπριας σε διαφημιστικές αφίσες εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2022 με την ονομασία «Για να μην ξεχνώ, θυμάμαι». Σύμφωνα με τον Ερσίν Τατάρ «η ελληνοκυπριακή πλευρά εξακολουθεί να συνεχίζει τη μαύρη προπαγάνδα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ασέβεια προς τους μάρτυρες, τις γυναίκες και τις μητέρες μας, των οποίων οι καρδιές καίγονται από τον πόνο των μαρτύρων. Η μαύρη προπαγάνδα δεν μπορεί να εδραιώνεται πάνω από στον πόνο και τα δάκρυα και η παγκόσμια κοινή γνώμη δεν μπορεί να εξαπατηθεί». Σε άλλη τοποθέτηση του, ο κ. Τατάρ ανέφερε ότι «είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του μεγάλου τουρκικού έθνους. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Για περισσότερα από 50 χρόνια διεξάγονταν διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία. Ωστόσο, μια συμφωνία υπό ομοσπονδιακή στέγη σημαίνει ότι η πλειοψηφία θα κυβερνά τη μειονότητα, θα εξαφανιστεί το δικαίωμα της Δημοκρατίας της Τουρκίας ως εγγυήτρια δύναμη, θα αποχωρήσουν τα τουρκικά στρατεύματα από το νησί. Θα μας γυρίσει πίσω στην προ του 1974 περίοδο και θα αποτελέσει την αρχή του τέλους του τουρκισμού εδώ». Ο κ. Τατάρ πρόσθεσε ακόμη ότι «η επιβίωση του τουρκικού κράτους στο βόρειο τμήμα αυτού του νησιού είναι κρίσιμης σημασίας για τα εθνικά μας συμφέροντα. Η νέα μας πολιτική είναι ότι θα υπάρξει μια συμφωνία με τη συνεργασία δύο ξεχωριστών κρατών. Συνεχίζουμε να προχωρούμε σε αυτό το μονοπάτι». Ειδήσεις σήμερα: «Ότι κι αν δείξουν οι έρευνες, η Ρωσία έχει την πλήρη ευθύνη για τον πύραυλο στην Πολωνία», λέει αξιωματούχος των ΗΠΑ Αντιδράσεις για την «ελληνική σαλάτα» που πωλείται 10 ευρώ στο Κατάρ Έρευνα ΕΛΑΣ στην Κιβωτό του Κόσμου: Kαταγγελίες στον «Συνήγορο του Πολίτη», μαρτυρία 17χρονου για ασέλγεια Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 17.11.2022, 16:56

