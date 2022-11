ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 17.11.2022, 13:29 Κυπριακό: Δεσμευμένος στην αναζήτηση κοινού εδάφους για συνομιλίες ο ΓΓ του ΟΗΕ Συνάντηση με τον Νίκο Αναστασιάδη είχε ο βοηθός ΓΓ του ΟΗΕ, Μίροσλαβ Γιέτζια Μανώλης Καλατζής 17.11.2022, 13:28 Τη δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, να παραμείνει αναμεμειγμένος στη διαδικασία αναζήτησης κοινού εδάφους για να προχωρήσει το θέμα της λύσης του Κυπριακού εξέφρασε ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και την Αμερική, στο Τμήμα Πολιτικών και Ειρηνευτικών Υποθέσεων, Μίροσλαβ Γιέτζια, έπειτα από τη μιας ώρας συνάντηση που είχε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, με τον Κύπριο Πρόεδρο, Νίκο Αναστασιάδη. Σε δήλωσή του μετά τη συνάντηση, ο κ. Γιέτζια είπε πως ως συνήθως είχαν μια πολύ ειλικρινή και πολύ εποικοδομητική συζήτηση με τον κ. Αναστασιάδη, τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας. Τόνισε πως θέλει να υπογραμμίσει τη δέσμευση του ΓΓ του ΟΗΕ να παραμείνει αναμεμειγμένος στη διαδικασία αναζήτησης κοινού εδάφους, εξεύρεσης μιας κατανόησης για να προχωρήσει το θέμα της λύσης, προς όφελος και για την ευημερία το λαού στο νησί. “Έτσι να συνεχίσουμε με αυτό το καλό πνεύμα”, πρόσθεσε. Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» Μανώλης Καλατζής 17.11.2022, 13:28 BEST OF NETWORK 17.11.2022, 12:53 17.11.2022, 12:52 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 09:08 16.11.2022, 19:00

