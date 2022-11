Με δικό του μπλοκ το ΠΑΣΟΚ στην πορεία του Πολυτεχνείου Θα κρατούν και συμβολικό πανό τιμώντας την μνήμη των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους Ελένη Γκρήγκοβιτς 17.11.2022, 08:01 Ένα δυναμικό «παρών» αναμένεται να δώσει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής στην απογευματινή πορεία για την επέτειο 49 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ύστερα από περίπου 12 χρόνια, εκτός από την φοιτητική οργάνωση του κόμματος, η οποία παραδοσιακά συνοδεύει την αιματοβαμμένη σημαία, θα κατέβουν και στελέχη πρώτης γραμμής. Μάλιστα, θα κρατούν και συμβολικό πανό τιμώντας την μνήμη των φοιτητών που έχασαν τη ζωή τους. Χθες, ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, άφησε ένα κόκκινο γαρύφαλλο στο μνημείο του Πολυτεχνείου. Στο μήνυμα του για την επέτειο σημείωσε πως «το Πολυτεχνείο είναι ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, είναι ένα εθνικό ορόσημο αγώνων». «Η αλληλεγγύη και η αυταπάρνηση των φοιτητών, η δίψα τους για Ελευθερία και Δημοκρατία, εμπνέει όσους θέλουν έναν διαφορετικό κόσμο με ειρήνη και συνεννόηση των λαών, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος, με ισχυρό κράτος δικαίου. Ένα πιο δίκαιο και ανθρώπινο κόσμο», συνέχισε και πρόσθεσε: «Τιμή, λοιπόν, σε όσους θυσιάστηκαν, σε όσους αγωνίστηκαν εκείνες τις ιστορικές ημέρες του Νοέμβρη». Ειδήσεις σήμερα: Με ελικόπτερα, drones και «Αύρες» τα μέτρα για την πορεία του Πολυτεχνείου – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜΗ Βόρεια Κορέα εκτοξεύει «βαλλιστικό πύραυλο άγνωστου τύπου»Ανησυχία στην Τουρκία για το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας Ελένη Γκρήγκοβιτς 17.11.2022, 08:01 BEST OF NETWORK 16.11.2022, 17:31 17.11.2022, 08:35 14.11.2022, 12:20 16.11.2022, 19:12 16.11.2022, 19:11 16.11.2022, 19:00

