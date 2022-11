Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ»

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τονίζοντας πως η Ελλάδα ξέρει να φυλάει τα συνόρά της ενώ η συμπεριφορά του έχει και τα όριά της. Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 το μεσημέρι της Πέμπτης ο κ. Μηταράκης, υπό τη σκιά του διπλωματικού επεισοδίου που πρωταγωνίστησε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Νίκος Δένδιας και η Λιβύη, επικρότησε τους χειρισμούς Δένδια ενώ στη συνέχεια ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως η Ελλάδα δεν εκβιάζεται από την επιθετική ρητορική του Ταγίπ Ερντογάν αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «υπάρχει και ένα όριο στο πόσο θα ανεχόμαστε από την Τουρκία». Αναφορικά με το ενδεχόμενο ενός υβριδικού πολέμου από την Άγκυρα, με το μεταναστευτικό ως κύριο «όπλο», ο κ. Μηταράκης ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο υπογραμίζοντας πως «ξέρουμε να φυλάμε τα σύνορά μας». Για το διπλωματικό επεισόδιο Δένδια: «Υπάρχουν πολλά ζητήματα από την μεταβατική κυβέρνηση. Η Ελλάδα διατηρεί σχέση με την ορθά αναγνωρισμένη κυβέρνηση και πολύ σωστά όταν ο κύριος Δένδιας είδε πως δεν έχουν τηρηθεί όσα είχαν συμφωνηθεί, καλώς την ακύρωσε. Να σας θυμίσω πως το τουρκολιβυκό σύμφωνο έχει απορριφθεί και δεν έχει αναγνωριστεί από τις ΗΠΑ και άλλους οργανισμούς». Για τις προκλήσεις Ερντογάν: «Είναι αυτονόητο πως δεν θα έρθουν ξαφνικά και δεν θα γίνει. Είμαστε πάντα σε ετοιμότητα και έχουν δείξει και από το μεταναστευτικό πως ξέρουμε να φυλάμε τα σύνορά μας. Η Τουρκία αντιμετωπίζει εσωτερικά προβλήματα, ωστόσο υπάρχει και ένα όριο στο πόσο θα ανεχόμαστε τέτοιες συμπεριφορές. Είδαμε και την αντιμετώπιση που είχε η Τουρκία στη G20. Καμία χώρα δεν δέχεται τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Ο Ερντογάν έχει μια πιο μαζεμένη συμπεριφορά όταν μιλάει με εξωτερικούς εταίρους και πιο επιθετική όταν είναι για εσωτερικούς σκοπούς. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Δένδιας, υπάρχουν και όρια σε αυτές τις συμπεριφορές». Σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές και το ενδεχόμενο υβριδικού πολέμου: «Αν υπάρχει τέτοιο θέμα ξέρουμε να το αντιμετωπίζουμε. Έχουμε φέτος το δεύτερο χαμηλότερο αριθμό ροών της δεκαετίας. Η Ελλάδα ξέρει να αποτρέπει τις παράνομες ροές και ξέρει να διαχειρίζεται όσους έχουν δικαίωμα ασύλου». Για τους παράνομους διακινητές: «Η λαθροδιακίνηση σαν μορφή εγκληματικότητας, ουδέποτε θα είναι μηδέν. Μιλάμε ωστόσο για λιγότερες ροές, με αστυνομία και λιμενικό, να συλλαμβάνουν όσους προσπαθούν να κάνουν διακίνηση». Για τις υποκλοπές: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς αποδείξεις κατηγορεί την κυβέρνηση, για κάτι το οποίο ο ίδιος θεωρεί πλημμέλημα, και το κάνει κεντρικό θέμα χωρίς αποδείξεις. Θυμίζει 100% την υπόθεση της Novartis, ωστόσο, επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν έγινε η ανάκριση, αθωώθηκαν όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα που να εμπλέκει την κυβέρνηση. Το κακό με αυτά τα συστήματα, είναι πως μπορεί κάποιος από τρίτη χώρα να παρακολουθεί κάποιον άλλο. Ο κύριος Ανδρουλάκης προσέφυγε στη δικαιοσύνη για πράγματα τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφίσει. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει όλες τις κρίσεις με επιτυχία, αυξάνει τις συντάξεις, θωρακίζει τη χώρα μας, επιλύει το μεταναστευτικό. Αυτά κοιτάζει ο κόσμος. Είναι θέμα δημοκρατίας, όταν οι παρακολουθήσεις γίνονται θέμα εκμετάλλευσης από πολιτικούς. Αν κρίνεται πως υπάρχει λόγος να παρακολουθηθεί από την ΕΥΠ για λόγους εθνικής ασφάλειας, δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Αν κρίνει η ΕΥΠ πως πρέπει να το κάνει, να το κάνει».

