Μητσοτάκης: Στην τοξικότητα απαντάμε με έργα και πρωτοβουλίες

«Στην τοξικότητα των τελευταίων ημερών, εβδομάδων, η κυβέρνησή μας θέλει πάντα να απαντά με έργα και πρωτοβουλίες που τελικά αφορούν όλους τους πολίτες», δήλωσε από την Άμφισσα όπου βρέθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός, «νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι και το μήνυμα της σημερινής μέρας. Γιατί το Πολυτεχνείο ήταν τελικά μία γιορτή ενότητας. Ενωμένη η νεολαία μας τότε, μακριά από τις όποιες κομματικές ή πολιτικές προτιμήσεις, αγωνίστηκε για Δημοκρατία και Ελευθερία». «Δεν μας αξίζει ένας νέος διχασμός» Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι «σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα, αλλά και μεγάλες ευκαιρίες, δεν μας αξίζει ένας νέος διχασμός. Και προσωπικά θα αγωνίζομαι πάντα να στρέφω την προσοχή μου και την προσοχή της κυβέρνησης, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών», και συνέχισε λέγοντας, «σήμερα που μιλάμε κατατίθεται στη Βουλή ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, το οποίο αφορά συνταξιοδοτικά ζητήματα. Λύνονται κάποιες χρόνιες εκκρεμότητες από το παρελθόν, ζητήματα παραγραφής χρεών, γονική άδεια για τις εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα και φυσικά νομοθετείται και το επίδομα στήριξης το οποίο θα δώσουμε στους συμπολίτες μας τον Δεκέμβριο, 250 ευρώ για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν -στο βαθμό που αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός- οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας τις επιπτώσεις από την παγκόσμια έκρηξη των τιμών, αποτέλεσμα της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Εδώ και 3 εβδομάδες τρέχει η δράση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού». Λοιδορήθηκε από πολλούς. Είπαμε όμως όχι, θα το παλέψουμε και θα κοιτάξουμε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να παρέμβουμε στην αγορά, ώστε να δρομολογήσουμε αυτόν τον ανταγωνισμό μεταξύ των σούπερ μάρκετ, να εξασφαλίσουμε ότι οι τιμές σε ένα βασικό καλάθι προϊόντων, που χρειάζονται τα πιο αδύναμα νοικοκυριά, θα βαίνουν μειούμενες και αυτό γίνεται, σήμερα που μιλάμε. Αυτά είναι τα σημαντικά, αυτά ενδιαφέρουν τους πολίτες. Και αν μου επιτρέπεται και μία παρατήρηση: Αυτά θα κρίνουν και την εκλογική αναμέτρηση, η οποία θα γίνει το 2023. Εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας μας να αγωνιζόμαστε, αφενός να είμαστε συνεπείς με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αφετέρου να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κρίσεις που μας έρχονται απ’ έξω. Καμία από τις κρίσεις που η χώρα κλήθηκε να διαχειριστεί τα τελευταία χρόνια δεν την προκαλέσαμε εμείς οι ίδιοι. Μετατρέπουμε, όμως, τις κρίσεις σε ευκαιρίες, στεκόμαστε κοντά στους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, η πολιτική μας έχει ένα έντονο κοινωνικό πρόσημο. Αποφύγαμε τα οριζόντια μέτρα, ακριβώς γιατί κρίναμε ότι έπρεπε τους πόρους τους οποίους μας προσφέρει η υψηλή ανάπτυξη να τους διαθέσουμε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και σε αυτή τη γραμμή θα εξακολουθούμε να πορευόμαστε». Ειδήσεις σήμερα: Διπλωματικό επεισόδιο με τον Δένδια στη Λιβύη – Ακυρώθηκε η επίσκεψη στην Τρίπολη Εξετάζεται «εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού» – Δείτε τις νέες λίστες με μειώσεις τιμών σε προϊόντα Ένοχος ο «Dr. Kontos» για 7 ανθρωποκτονίες ασθενών και 6 απόπειρες

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )