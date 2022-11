Νάιλα Μάνγκους – Η «αγαπημένη» του Τσαβούσογλου που επιχείρησε να παγιδεύσει τον Δένδια στην Τρίπολη Ρεσιτάλ προκλητικότητας από την υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, που συνυπέγραψε με το μνημόνιο με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Άναψε το φυτίλι, πυροδοτώντας διπλωματικό επεισόδιο όταν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο της Τρίπολης για να υποδεχτεί τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Το ρεσιτάλ προκλητικότητας από πλευράς της υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, Νάιλα Μανγκούς, αποκαλύφθηκε όταν προσγειώθηκε το αεροσκάφος με τον Νίκο Δένδια στο αεροδρόμιο της λιβυκής πρωτεύουσας. Εκεί περίμενε η υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης της Τρίπολης, με τον κ.Δένδια να αποφασίζει να αναχωρήσει για τη Βεγγάζη χωρίς να πραγματοποιηθεί η συνάντηση. Η Νάιλα Μανγκούς τράβηξε το σχοινί δεδομένου ότι είναι η υπουργός εκείνη που στις αρχές Οκτωβρίου υπέγραψε με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο με το οποίο παραβιάζονται κατάφωρα τα κυρίαρχα δικαιώματα της Ελλάδας. Η Λίβυα ΥΠΕΞ με τον Τούρκο ομόλογό της Η Νάιλα Μοχάμεντ ελ Μάνγκους είναι η πρώτη γυναίκα στο τιμόνι του υπουργείου Εξωτερικών της Λιβύης, από τον Μάρτιο του 2021. Μέσα ενημέρωσης τη χαρακτηρίζουν «συνεργάτιδα» του Τσαβούσογλου, ενώ το τουρκολιβυκό σύμφωνο που υπέγραψε προκάλεσε τα εγκωμιαστικά σχόλια του τουρκικού Τύπου. Προκάλεσε, όμως, και σχόλια καταδίκης στη Δύση με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να εκφράζει την αντίθεσή του. «Η Λιβύη δεν μπορεί να υπογράφει μακροπρόθεσμες διεθνείς συμφωνίες» είχε τονίσει ειδικότερα για το σύμφωνο. Στην ίδια γραμμή είχε κινηθεί και το Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο αναφέρθηκε στο άρθρο 6 του Φόρουμ για τον Πολιτικό Διάλογο στη Λιβύη (LPDF) που δεν επιτρέπει στην υπηρεσιακή κυβέρνηση να υπογράφει τέτοιου είδους συμφωνίες. Σημειώνεται ότι το τουρκολιβυκό σύμφωνο δίνει πάτημα στον Ερντογάν να ενισχύσει τη ρητορική του για το νεο-οθωμανικό όραμα που βασίζεται στην παραβίαση των κανόνων Διεθνούς Δικαίου. Από την επίσκεψη της Νάιλα Μάνγκους στο Κουβέιτ Η πορεία της Nάιλα Μάνγκους H Nάιλα Μάνγκους γεννήθηκε το 1970 στο Κάρντιφ της Ουαλίας από Λίβυους μετανάστες, αλλά επέστρεψε σε ηλικία έξι ετών με την οικογένειά της στη Βεγγάζη, όπου και μεγάλωσε. Το 2009 αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βεγγάζης, δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και άσκησε τη δικηγορία προτού ενταχθεί στο προσωπικό του Εθνικού Μεταβατικού Συμβουλίου, στο πρώτο διάστημα της εξέγερσης κατά του Μουαμάρ Καντάφι. Η Μάνγκους έφυγε από τη Λιβύη όταν άρχισε να φουντώνει ο εμφύλιος, το 2012, με το λιντσάρισμα του Μουαμάρ Καντάφι, και μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Εντάχθηκε στο αμερικανικό Institute of Peace στην Ουάσιγκτον, όπου παρείχε συμβουλές στο πλαίσιο της Συμβουλευτικής Ομάδας της Λιβύης. Με υποτροφία από το ίδρυμα Fulbright, η Μάνγκους ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στη Μεταμόρφωση των Συγκρούσεων στο Eastern Mennonite University στις ΗΠΑ. Συνέχισε τις σπουδές της για το διδακτορικό της στη Διαχείριση Συγκρούσεων και Ειρήνης στο Πανεπιστήμιο George Mason στη Βιρτζίνια, ενώ διετέλεσε υπεύθυνη προγράμματος για την Οικοδόμηση της Ειρήνης και το Παραδοσιακό Δίκαιο στο Κέντρο Παγκόσμιων Θρησκειών, Διπλωματίας και Επίλυσης Συγκρούσεων στο Πανεπιστήμιο Τζορτζ Μέισον της Βιρτζίνια, όταν κλήθηκε να αναλάβει πολιτικό ρόλο. Προ ημερών, ο μεταβατικός πρωθυπουργός Ντμπέιμπε, η Μάνγκους συνεχίζει να ασκεί κανονικά τα καθήκοντά της στην προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης. Ειδήσεις σήμερα: Έρευνα ΕΛΑΣ στην Κιβωτό του Κόσμου: Kαταγγελίες στον «Συνήγορο του Πολίτη», μαρτυρία 17χρονου για ασέλγεια O εκβιασμός που δεν πέρασε – To παρασκήνιο της επίσκεψης Δένδια στη Λιβύη Γερμανία: Το Spiegel δημοσίευσε απόρρητη έκθεση του στρατού για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία BEST OF NETWORK 17.11.2022, 15:00 17.11.2022, 19:13 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 21:23 17.11.2022, 16:30

