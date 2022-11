Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνοδεύεται αύριο από άτομο με αναπηρία DuoDay είναι η μέρα όπου ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιοι φορείς και απλοί πολίτες ανοίγουν τις πόρτες τους σε άτομα με νοητικές και συναισθηματικές αναπηρίες Παρέα θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματισμένες του δραστηριότητες αύριο Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022. Κι αυτό επειδή είναι DuoDay, δηλαδή η μέρα ιδιωτικές εταιρείες δημόσιοι φορείς και απλοί πολίτες ανοίγουν τις πόρτες τους σε άτομα με νοητικές και συναισθηματικές αναπηρίες. Το δίδυμο του κ. Μητσοτάκη θα μετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο στις εργασίες του. Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Μητσοτάκης στις 11:00 θα παραστεί και θα μιλήσει σε εκδήλωση που θα γίνει στο υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής για τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου. Στις 20:00 θα παραθέσει δείπνο στον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάντερ Βούσιτς. Ξεκίνησε στην Ιρλανδία Το DuoDay ξεκίνησε από την Ιρλανδία όπου έγινε γνωστό ως «Job Shadowday». Οι Βέλγοι το υιοθέτησαν ως «DuoDay» και έτσι βοήθησαν στη διάδοση της ιδέας. Το 2017 το concept έφτασε στη Γερμανία για πρώτη φορά. Το έργο μελλοντικά θα συμβουλεύει και συνοδεύει άτομα με νοητικές και/ή συναισθηματικές αναπηρίες στο «ταξίδι» τους προς την απασχόληση. Η υπηρεσία αυτή θα παρέχει υποστήριξη με μικρά βήματα σε άτομα που αναζητούν να βρουν μια κατάλληλη δουλειά – ακόμα και για λίγες ώρες την ημέρα ή μια εβδομάδα. Ειδήσεις σήμερα: Δένδιας: Η Ελλάδα θα έχει συνομιλίες μόνο με την εκλεγμένη κυβέρνηση της Λιβύης Δεκάδες παιδιά «εισαγγελικής εντολής» έγκλειστα για μήνες στα Νοσοκομεία Παίδων Κιβωτός του Κόσμου: Καταγγελίες για κακοποιήσεις, μαρτυρία για ασέλγεια Best of Network 17.11.2022, 15:00 17.11.2022, 19:13 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 16:30

