Στην πορεία του ΚΚΕ για την εξέγερση του Πολυτεχνείου ο Δημήτρης Κουτσούμπας – Βίντεο Οι πορείες 49 χρόνια μετά δείχνουν ότι τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, διαχρονικά και ζωντανά ανέφερε ο ΓΓ του ΚΚΕ «Οι εκδηλώσεις και οι πορείες 49 χρόνια μετά δείχνουν ότι τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, όπως “έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, οι βάσεις του θανάτου”, για προστασία του λαϊκού εισοδήματος, ενάντια στη φτώχεια και την ανεργία, για δημόσια και δωρεάν παιδεία και υγεία, ενάντια στην κρατική καταστολή, τον φασισμό, τις υποκλοπές και τις παρακολουθήσεις, την ίδια δηλαδή τη δικτατορία του κεφαλαίου, εξακολουθούν να είναι επίκαιρα, διαχρονικά και ζωντανά μέχρι σήμερα», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, συμμετέχει στην πορεία για την επέτειο της εξέγερσης της 17 Νοέμβρη. Δείτε τις δηλώσεις του Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» BEST OF NETWORK 17.11.2022, 15:00 17.11.2022, 16:52 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 16:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )