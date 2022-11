Στη Λιβύη την Πέμπτη ο Δένδιας – Συναντήσεις σε Τρίπολη και Βεγγάζη

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την Πέμπτη στη Λιβύη όπου θα συναντηθεί με αξιωματούχους στην Τρίπολη και τη Βεγγάζη. Αρχικά, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών θα γίνει δεκτός στην Τρίπολη από τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ Μένφι. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Βεγγάζη όπου θα έχει συνομιλίες με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αγκίλα Σάλεχ Ίσα, καθώς και με άλλους Λίβυους αξιωματούχους. Κατά την επίσκεψη στη Βεγγάζη θα πραγματοποιηθεί από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, παράδοση δωρεάς εμβολίων κατά του κορωνοϊού. Επιπλέον, κατά την παραμονή του στη Βεγγάζη, ο υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί και σε εκδήλωση παρουσίασης συνεισφοράς της Ελλάδας σε πρόγραμμα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος του ΟΗΕ (World Food Programme) για την αποκατάσταση του λιμένα της Βεγγάζης. Ο λιμένας, όπως σημειώνει το υπουργείο Εξωτερικών, έχει ιδιαίτερη σημασία ως πύλη εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Υποσαχάρια Αφρική για την αντιμετώπιση επισιτιστικών κρίσεων που αντιμετωπίζει η περιοχή. Ο κ. Δένδιας θα έχει συνάντηση με το Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας της Βεγγάζης. Οι συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών με τους Λίβυους αξιωματούχους κατά την επίσκεψή του, τονίζει το υπουργείο, «αναμένεται να εστιάσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας – Λιβύης, στη βάση πάντοτε του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και ιδιαίτερα του Δικαίου της Θάλασσας, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – Λιβύης και στις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή της Μεσογείου. Αναμένεται να συζητηθεί, επίσης, η συνταγματική βάση για τη διεξαγωγή εκλογών στη Λιβύη το συντομότερο δυνατόν». Ο υπουργός Εξωτερικών είχε επισκεφθεί την Ανατολική Λιβύη και τον Απρίλιο του 2021. Ειδήσεις σήμερα: Νικόλ Μαλλιωτάκη: Το Κογκρέσο θα συνεχίσει να λέει «όχι» για τα F16 στην Τουρκία Βασιλιάς Κάρολος: Η πραγματική ιστορία πίσω από το ερωτικό του τηλεφώνημα με την Καμίλα το 1989 Αντνάν Οκτάρ: Σε… 8.600 χρόνια καταδικάστηκε ο ιεροκήρυκας που πόζαρε με τις ημίγυμνες

