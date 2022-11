Τουρκικά ΜΜΕ: «Εντείνονται οι αντιτουρκικές δηλώσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ» Η «ευφορία» που έφερε στα τουρκικά ΜΜΕ η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάϊντεν για προμήθεια F-16, εξανεμίζεται με τις νέες δηλώσεις Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν Παναγιώτης Σαββίδης 17.11.2022, 10:32 Η «ευφορία» που έφερε στα τουρκικά ΜΜΕ η υπόσχεση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάϊντεν, προς τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, για την προμήθεια F-16, φαίνεται πως … εξανεμίζεται μετά τις νέες δηλώσεις Αμερικανών γερουσιαστών και βουλευτών και την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της εφημερίδας Sozcu, που ενίοτε ασκεί αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Ερντογάν. «Εντείνονται οι αντιτουρκικές δηλώσεις μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ» σχολιάζει, παρουσιάζοντας την τελευταία τοποθέτηση του γερουσιαστή και προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ, αλλά και την επιστολή 22 βουλευτών, που πιέζουν για την υιοθέτηση τροπολογίας -στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον Αμυντικό Προϋπολογισμό (NDAA)- που θα διασφαλίζει ότι τα αμερικανικά μαχητικά F-16 δεν θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για την παραβίαση της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. «Τα πολύαναμενόμενα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ επισημοποιήθηκαν. Ενώ οι Δημοκρατικοί κέρδισαν την πλειοψηφία στη Γερουσία, οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφάλισαν νίκη στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μετά την κρίσιμη εκλογική διαδικασία, πολιτικοί των ΗΠΑ ανέλαβαν δράση με δηλώσεις τους κατά της Τουρκίας» αναφέρει η Sozcu, συνεχίζοντας : «Μια ομάδα Αμερικανών βουλευτών, με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής Κρις Πάππας -που επανεξελέγη στις ενδιάμεσες εκλογές, απέστειλε μια πολύ σκληρή επιστολή προκειμένου να αποτρέψει την πώληση F-16 στην Τουρκία. Στην επιστολή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους δεν πρέπει να πωληθούν F-16 και κιτ εκσυγχρονισμού στην Τουρκία» Το δημοσίευμα, φανερά ενοχλημένο, συνεχίζει λέγοντας πως μετά την επιστολή των «22», ακολούθησε η δήλωση του γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, τον οποίον χαρακτηρίζει : μία από τις «πλέον σημαντικές προσωπικότητες» στην πολιτική ζωή των ΗΠΑ. Ο Μενέντεζ επανέλαβε σε όλους τους τόνους πως όσο κατέχει τη θέση του προέδρου της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων τηςΓερουσίας και έχει λόγο στην πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού δεν θα συμφωνήσει να πουληθούν F-16 στην Τουρκία, τονίζοντας πως : «Δεν πρέπει να ανταμείβουμε μια χώρα που είναι επιθετική προς τους γείτονές της». Η Soscu σημειώνει την παρασημοφόρηση του Αμερικανού γερουσιαστή από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της εκτίμησης που χαίρει σε Ελλάδα και Κύπρο. Ειδήσεις σήμερα: Κως: Ελεύθερος ο 35χρονος που παρενοχλούσε μαθήτριες – «Ήμουν μεθυσμένος, έχω μετανιώσει» Αμερικανοί βουλευτές για το μπλόκο στα F16: Η Τουρκία παραβιάζει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της Ελλάδας ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για το πρώτο εργαστηριακό κρέας πουλερικών για ανθρώπινη κατανάλωση έδωσε η FDA Παναγιώτης Σαββίδης 17.11.2022, 10:32 BEST OF NETWORK 17.11.2022, 09:30 17.11.2022, 08:35 17.11.2022, 10:33 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 09:08 16.11.2022, 19:00

