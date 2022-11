Τσίπρας: Όσοι υπονομεύουν τη Δημοκρατία διαπράττουν τεράστιο λάθος Στην πορεία για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ 17.11.2022, 18:13 UPD: 17.11.2022, 18:13 «Η δημοκρατία στον τόπο μας δεν μας χαρίστηκε, αλλά κερδήθηκε μέσα από τους αγώνες κυρίως της νεολαίας και του ελληνικού λαού», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, από την πορεία για την 49η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. «Αυτό είναι βαθιά εγγεγραμμένο στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας. Στην συνείδηση της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού όσο κι αν κάποιοι αναθεωρητές της ελληνικής ιστορίας έσπευσαν τα προηγούμενα χρόνια να το απωθήσουν», είπε χαρακτηριστικά. «Αυτός είναι και ο λόγος που, σήμερα, σε όλη την Ελλάδα βλέπουμε μια μαζική συμμετοχή. Μια μαζική παρουσία χιλιάδων πολιτών κάθε ηλικίας που σπεύδουν να τιμήσουν την μνήμη της εξέγερσης του Νοέμβρη. Αυτός είναι και ο λόγος που κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν σήμερα ότι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία της Δημοκρατίας και των δημοκρατικών δικαιωμάτων δεν απασχολούν τους Έλληνες πολίτες», τόνισε και κατέληξε: «Όσοι υπονομεύουν τη Δημοκρατία και υποτιμούν την αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού να την προστατεύσει διαπράττουν τεράστιο λάθος, το οποίο θα το διαπιστώσουν σύντομα μέσα από τους αγώνες του λαού και κυρίως μέσα από την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες για την πολιτική αλλαγή». Ειδήσεις σήμερα: 8 φορές ισόβια, 50 χρόνια κάθειρξη και 327.000 ευρώ χρηματική ποινή στον «ψευτογιατρό» Τι είναι το κοτόπουλο… χωρίς κοτόπουλο – Η γεύση και πώς «καλλιεργείται» Μηταράκης: Έχουμε όρια απέναντι στον Ερντογάν – Είναι αυτονόητο ότι «δεν θα έρθουν βράδυ» 17.11.2022, 18:13 UPD: 17.11.2022, 18:13 BEST OF NETWORK 17.11.2022, 15:00 17.11.2022, 16:52 16.11.2022, 18:04 17.11.2022, 14:04 17.11.2022, 09:07 17.11.2022, 16:30

