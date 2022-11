Χατζηδάκης: Η γεωπολιτική κρίση δεν έχει ανατρέψει τον σχεδιασμό μας για την πράσινη μετάβαση

Η γεωπολιτική κρίση μπορεί να υποχρέωσε την Ελλάδα – όπως και όλες τις χώρες της ΕΕ – να επαναξιολογήσει βραχυπρόθεσμα κάποιες πτυχές της πράσινης μετάβασης, όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει ανατρέψει τον ευρύτερο σχεδιασμό, κάτι που αποτυπώνεται στην ταχεία διείσδυση των ΑΠΕ – από ενεργειακής πλευράς – και στις πρωτοβουλίες που «τρέχει» η χώρα για την μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών (που έχουν και έντονο κοινωνικό πρόσημο) αλλά και για την ανάπτυξη των «πράσινων» δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη νέα εποχή. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης κατά την ομιλία του στο 1ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ, εκδήλωση που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες (16-17 Νοεμβρίου). Στην παρέμβασή του ο κ. Χατζηδάκης σημείωσε ότι η επείγουσα ανάγκη της διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού –υπό τα δεδομένα της κρίσης που δημιούργησε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- οδήγησε όλες τις χώρες να επαναχαράξουν τον οδικό χάρτη προς την επίτευξη των στόχων του Fit for 55 και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ταυτόχρονα, όμως ανέδειξε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση την εν λόγω ατζέντα Γιατί, όπως είπε, «η στόχευσή της είναι πλέον διπλή: Όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας». Ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι και πριν το ξέσπασμα του πολέμου, η Ελλάδα είχε θέσει φιλόδοξους στόχους για την πράσινη μετάβαση: «Ως αποτέλεσμα, η χώρα μας αναρριχήθηκε στην 7η θέση διεθνώς το 2021 από πλευράς διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας μείγμα. Πριν λίγο καιρό, για πρώτη φορά στα χρονικά η καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ κάλυψε το σύνολο της ζήτησης για ρεύμα για 5 ώρες, στέλνοντας ένα ισχυρό σήμα για το πού θέλουμε να πάμε. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση και γι’ αυτό αναθεωρούμε τον στόχο για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή στο 80% στο τέλος της δεκαετίας (από 65% προηγουμένως)». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο στόχος για πλήρη εξάλειψη του λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα για λόγους όχι μόνο περιβαλλοντικούς, αλλά και οικονομικούς παραμένει, υπενθυμίζοντας τους βασικούς άξονες του Σχεδίου της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης που θα κινητοποιήσει κεφάλαια πάνω από 5 δις. ευρώ για την αλλαγή του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης στις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης τα επόμενα χρόνια. Έδωσε δε ιδιαίτερη έμφαση στα ειδικά προγράμματα που έχει σχεδιάσει η ΔΥΠΑ για την στήριξη της απασχόλησης στις περιοχές αυτές. «Την ίδια στιγμή, πρέπει να προετοιμάσουμε το εργατικό μας δυναμικό για την πράσινη μετάβαση με την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων. Η Ελλάδα εμφανίζει εδώ και χρόνια έλλειμμα στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες. Γι αυτό προωθήσαμε την άνοιξη νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, με στόχο –μεταξύ άλλων- την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος». Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο μαζικό πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιεί η ΔΥΠΑ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατάρτιση και επανακατάρτιση 700.000 ανέργων και εργαζομένων τα επόμενα χρόνια, ενώ υπογράμμισε ότι οι πράσινες δεξιότητες βρίσκονται στο επίκεντρο και των ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. «Η πράσινη μετάβαση δεν είναι μια μονοδιάστατη διαδικασία. Πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι είναι δίκαια για όλους τους εμπλεκομένους και ότι δεν αφήνει κανέναν πίσω. Και θεωρώ ότι οι πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης -που εμπνέονται από τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές- υπογραμμίζουν την δέσμευσή της», κατέληξε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. O κ. Χατζηδάκης συμμετείχε στο θεματικό πάνελ «Για ένα πράσινο και δίκαιο μέλλον» μαζί με την πρώην Επίτροπο Απασχόλησης κ. Άννα Διαμαντοπούλου, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του γαλλικού ομίλου Solvay, Ιλχάμ Κάντρι, τον πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου κ. Ντράγκος Πισλάρου και την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Λουντ, κ. Σίλβια Σέργκερ. Να σημειωθεί τέλος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση στην ΕΕ για θέματα απασχόλησης. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Επίτροπος Απασχόλησης Νίκολας Σμίτ, η Επίτροπος Ισότητας Ελένα Ντάλι, ο πρώην πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και υψηλόβαθμα στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ειδήσεις σήμερα: Διπλωματικό επεισόδιο με τον Δένδια στη Λιβύη – Ακυρώθηκε η επίσκεψη στην Τρίπολη Εξετάζεται «εορταστικό καλάθι του νοικοκυριού» – Δείτε τις νέες λίστες με μειώσεις τιμών σε προϊόντα Ένοχος ο «Dr. Kontos» για 7 ανθρωποκτονίες ασθενών και 6 απόπειρες

