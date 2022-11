Δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες – Παππάς: Η δίωξή μου είναι πολιτική

«Ως υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, συνέβαλα ώστε να μπει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο» απαντά με δήλωσή του ο βουλευτής και πρώην υπουργός, Νίκος Παππάς, με αφορμή την εκκίνηση της δίκης περί ευθύνης υπουργών. «Η στάση μου συνεπώς δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική» τονίζει ο κ. Παππάς, χαρακτηρίζοντας τη δίωξή του ως «πολιτική» και κάνει λόγο για «εργαλειοποίηση» της Δικαιοσύνης. Αναλυτικά, η δήλωση: Καμία δίωξη δεν μπορεί να κρύψει ότι εφαρμόσαμε το Σύνταγμα και διασφαλίσαμε τα συμφέροντα του Δημοσίου Με τη δίκη που άρχισε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης προσβάλλει βάναυσα, με πρωτοβουλία και ευθύνη του, τη Δικαιοσύνη και το πολιτικό σύστημα. Ο βασικός υπεύθυνος του θεσμικού ξεπεσμού της πατρίδας μας εργαλειοποιεί τη Δικαιοσύνη. Σεβόμενος σε κάθε περίπτωση την ανεξαρτησία της, δεν θα συμβάλω σε αυτήν την εργαλειοποίηση. Η δίωξή μου είναι πολιτική. Η στάση μου συνεπώς δεν μπορεί παρά να είναι πολιτική. Ως υπουργός της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, συνέβαλα ώστε να μπει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες τάξη στο τηλεοπτικό τοπίο, να εφαρμοστεί το Σύνταγμα, να μπει τέρμα στην ασυδοσία και για πρώτη φορά να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου. Αυτή την αλήθεια καμία δίωξη δεν μπορεί να την κρύψει. Ειδήσεις σήμερα: Βιασμός 12χρονης: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τριών συλληφθέντων Τζεφ Μπέζος: Συμβουλεύει τους καταναλωτές ενόψει Black Friday – «Μην ψωνίσετε» Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία προχωρούν στην ανάπτυξη μαχητικού που θα αντικαταστήσει Rafale και Eurofighter

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )